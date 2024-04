En una misión para destruir el siniestro CULTO que arruinó su vida, LA NIÑA, personaje que encarnaremos en Children of the Sun, solo podrá disparar una bala por nivel. Pero ese único proyectil puede dirigirse nuevamente al impactar, curvarse alrededor de obstáculos, atravesar armaduras y usarse para realizar otros actos de trucos balísticos que desafían la gravedad.

Children of the Sun combina disparos, sigilo y resolución de acertijos mientras LA NIÑA se enfrenta a las fuerzas nefastas del CULTO y persigue a su némesis, el misterioso LÍDER.

A medida que derribés al CULTO, una bala bien colocada a la vez, aprenderás más sobre el oscuro pasado del grupo, los crímenes atroces cometidos en nombre del LÍDER y la desgarradora historia de nuestro personaje.

Children of the Sun también es letalmente rejugable, con una tabla de clasificación y un sistema de puntuación que anima a los jugadores a completar cada nivel con una sincronización implacable y una precisión aterradora. EL CULTO no sabrá qué los golpeó.

Tráiler de lanzamiento de Children of the Sun