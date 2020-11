Descarga gratis “The Textorcist” en Epic Games Store siguiendo estos pasos

Epic Games Store, la competencia de Steam en la oferta de juegos online, está ofreciendo como juego gratis The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Entérate de qué se trata este juego, así como las recomendaciones técnicas para PC.

Textorcist: The Story of Ray Bibbia es un juego indie de acción que fue desarrollado por MorbidWare y editado por Headup GmbH. Su precio original como juego online en Epic Games Store es de 28.99 soles, por lo que es una buena oportunidad para hacer la descarga.

“Esquiva balas mientras escribes exorcismos. Usa ambos hemisferios del cerebro y vive la aventura de Ray Bibbia, un exorcista privado que hace frente a las amenazas de un brote demoníaco a la vez que combate su oscuro y pecaminoso pasado”, reza la sinopsis en Epic Games Store.

“Una ciudad en decadencia con sus calles llenas de malhechores, delincuencia y censura, y solo un hombre para detenerlo todo. Una jugabilidad innovadora, exorcistas, demonios, cantantes de metal, chulos, el papa, drama, chistes malos y montones de batallas extremas con jefes repletas de acción en el primer juego en el que acabarás con tus enemigos tecleando”.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Epic Games, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7

Windows 7 Procesador: 1.4 GHz

1.4 GHz Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM Gráficos: 512 MB

512 MB DirectX: Versión 9.0c

Versión 9.0c Almacenamiento: 250 MB de espacio disponible

Requisitos recomendados

SO: Windows 10

Windows 10 Procesador: 2 GHz

2 GHz Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: 1 GB

1 GB DirectX: Versión 9.0c

Versión 9.0c Almacenamiento: 250 MB de espacio disponible