Epic Games Store: ¡este es el primer videojuego gratuito del 2020!

Epic Games Store no para de sorprender a sus usuarios. La empresa desarrolladora del famoso Battle Royale Fortnite, quiere ganarse a como de lugar el cariño de todos sus usuarios. El día de ayer confirmó que en este 2020, también regalarán juegos cada semana.

Esta promoción viene desde la Navidad del año pasado. Sin embargo, muchos fanáticos pensaron que este evento solo iba a durar hasta diciembre del 2019, pero al parecer este no será el caso.

Actualmente, Epic Games Store nos permite descargar gratuitamente dos videojuegos. Darksider y Steep, se encuentran disponibles y pronto serán sustituidos por ‘For the King’, que estará disponible hasta el 16 de enero. La estrategia de regalar juegos en la tienda online de EGS seguirá funcionando en todo 2020.

Además, recordemos que Epic Games Store se encuentra regalando videojuegos sobresalientes o muy sonado en la comunidad. Hemos visto a Into the Breach. Faster than Light, The Talos Principle, entre otros. Esperemos que sigan manteniendo este estándar durante este año.

