Epic Games Store: Hello Neighbor es el nuevo juego gratuito de la plataforma.

Epic Games Store se encuentra publicando juegos gratuitos en su catálogo online. El nuevo videojuego es Hello Neighbor, el cual consiste en una aventura de terror al escapar de la casa de un vecino. Este título es muy popular en diferentes streamings.

Sin embargo, el otro videojuego gratuito de la plataforma es Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un título lanzado en el otoño pasado. Todo parece indicar que más juegos del clásico Nintendo 64 serán presentados en los próximo días en la plataforma de los creadores de Fortnite.

Acerca de Hello Neighbor no podemos darle todos los créditos, puesto que no es muy querido por la prensa internacional. Sin embargo, los usuarios se han mostrado muy contentos con el videojuego y esperan que su secuela (Hello Neighbor: Hide and Seek) cuente con un considerable descuento.