No cabe duda que Super Mario Bros es uno de los personajes más populares del mundo gaming. Se ha convertido en icono de Nintendo e imagen de los Juegos Olímpicos de Japón que se iban a jugar en la segunda mitad del 2020.

Por supuesto, muchos fans creían que este personaje y su hermano Luigi tendían la nacionalidad italiana, pero un diseñador de la NES confirmó que esto no es así en una reciente entrevista con el medio Kotaku.

Pese a decir constantemente “mamma mia” no es italiano. Masayuki Uemura comentó que “Super Mario Bros. no está ambientado en Japón, pero su personaje es japonés. El nombre Mario suena italiano, pero no es italiano. Fueron realmente capaces de capturar esa ambigüedad”.

“La cantidad de píxeles que se podía usar para dibujar los personajes era extremadamente limitada, por lo que Miyamoto se vio obligado a usar colores para diferenciarlos. Pasó mucho tiempo trabajando en los colores. Al final, se convirtió en la plantilla de cómo un diseñador podría expresarse a través de un juego. Era un mundo completamente nuevo”, añade el diseñador.

Por supuesto, Nintendo todavía no ha salido a aclarar la verdadera nacionalidad del personaje de bigote. Así que todavía sigue siendo un gran misterio sin resolver.