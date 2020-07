Nadie lo vio venir. El COVID-19, también conocido como coronavirus, saltó de Wuhan, China, a varios países y las alarmas se han prendido desde inicios de febrero. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia mundial y, por lo tanto, varios eventos y lanzamientos de videojuegos se han visto afectados por la necesidad de el confinamiento aunado a la imposibilidad de realizar labores en la industria.

Ante la situación de emergencia, aún esta por verse el verdadero impacto económico en muchos rubros y aunque para muchos la industria de los videojuegos no se ha visto afectada, la verdad es que no ha sido, ni será la excepción. Un punto a considerar es que esta industria si bien no ha sido afectada de la misma forma que otras hasta los momentos ya que el confinamiento obligatorio en una gran cantidad de países ha hecho aumentar su consumo, es unánime el hecho de que el poder adquisitivo de los usuarios de videojuegos decaerá en los próximos tiempos.

El mercado del “gaming” se prepara para el impacto de una crisis que puede suponer, al menos solo en España, pérdidas de hasta 50 millones de euros mensuales, según la Asociación Española de Videojuego (AEVI). “Hay mucha más gente jugando, pero en la mayoría de casos se trata de juegos gratuitos que funcionan con la publicidad o minipagos”, explica Marc Angrill, experto en videojuegos y codirector de la revista Lúdica.

A pesar de todo, Unreal Engine 5 se mostró más fuerte que nunca para la nueva PS5 (Foto: UE)

Sin duda otro aspecto que se ha visto perjudicado ha sido el lanzamientos de nuevos videojuegos que tenían fecha para el primer semestre del 2020 han tenido que ser atrasados, generando incertidumbre de por cuanto tiempo más sería, porque para muchos de los fans de esta industria podría ser solo un atraso de meses pero para muchos otros podría ser un año o dos, dando tiempo de que la situación dada por el COVID-19 se regularice por completo.

Un hecho de esperanza dentro de todo esto, es que poco a poco se ha ido viendo como en algunas ciudades se ha ido “normalizando” la situación y muchas empresas ya han podido retomar sus actividades, incluso muchas implementaron el poder realizar labores desde casa, logrando así que se hayan ido anunciando las nuevas fechas de estreno de algunos videojuegos para este segundo semestre de este 2020, los cuales habían sido anunciados para su estreno hace meses atrás.

¿Quieres saber las nuevas fechas de estreno preparada para los siguientes meses? En este artículo encontrarás todo lo relacionado a los nuevos lanzamientos para Switch, PS, PC y Xbox tal y como fue mencionado en Gamesradar. Sigue leyendo y entérate de todo.

NUEVAS FECHAS DE LANZAMIENTO DE VIDEOJUEGOS

Ghost of Tsushima es un videojuego de acción y aventuras exclusivo de PS4. (Difusión)

Las fechas de lanzamiento de los videojuegos siempre están sujetas a cambios y se anuncian nuevas cada semana.

JULIO

Catherine: Full Body [Switch] – 7 Julio

Superliminal [PS4, XBOX, Switch] – 7 Julio

CrossCode [PS4, Switch] – 9 Julio

Bloodstained: Curse of the Moon 2 [PC, PS4, XBO, Switch] – 10 Julio

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise [Switch] – 10 Julio

F1 2020 [PC, PS4, XBO, Stadia] – 10 Julio

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire [XBO] – 10 Julio

Story of Seasons: Friends of Mineral Town [Switch] (EU) – 10 Julio

Sword Art Online: Alicization Lycoris [PC, PS4, XBO] – 10 Julio

Death Stranding [PC] – 14 Julio (Death Stranding price)

Neon Abyss [PC, PS4, XBO, Switch] – 14 Julio

Rocket Arena [PC, PS4, XBO] – 14 Julio

Story of Seasons: Friends of Mineral Town [Switch] (US) – 14 Julio

Ooblets [PC, XBO] – 15 Julio

Bounty Battle [PC, PS4, XBO, Switch] – 16 Julio

Hunting Simulator 2 [PC] – 16 Julio

Neversong [PS4, XBO, Switch] – 16 Julio

Radical Rabbit Stew [PC, PS4, XBO, Switch] – 16 Julio

Drake Hollow [PC, XBO] – 17 Julio

Ghost of Tsushima [PS4] – 17 Julio (Ghost of Tsushima pre-order)

Paper Mario: The Origami King [Switch] – 17 Julio (Paper Mario The Origami King pre-orden)

Into the Radius [PC] – 17 Julio

Rock Of Ages 3: Make & Break [PC, PS4, XBO, Switch, Stadia] – 21 Julio

Dying Light: Hellraid DLC [PC, PS4, XBO] – 23 Julio

Röki [PC] – 23 Julio

Ageless [PC, Switch] – 28 Julio

Destroy All Humans! Remake [PC, PS4, XBO] – 28 Julio

Grounded [PC, XBO] – 28 Julio

Maid of Sker [PC, PS4, XBO] – 28 Julio

Skater XL [PC, PS4, XBO] – 28 Julio

Terrorarium [PC] – 28 Julio

Hellpoint [PC, PS4, XBO, Switch] – 30 Julio

Nioh 2: The Tengu’s Disciple DLC [PS4] – 30 Julio

CastleStorm 2 [PC, PS4, XBO, Switch] – 31 Julio

Cat Quest + Cat Quest 2 Pawsome Pack [PS4, Switch] – 31 Julio

Fairy Tail [PC, PS4, Switch] – 31 Julio

Umihara Kawase BaZooKa! [PS4, Switch] – Julio TBC

What Happened [PC] – Julio TBC

AGOSTO

Skully [PC, PS4, XBO, Switch] – 4 Agosto

Fast & Furious Crossroads [PC, PS4, XBO] – 7 Agosto

Horizon Zero Dawn Complete Edition [PC] – 7 Agosto

Inertial Drift [PC, PS4, XBO, Switch] – 7 Agosto

Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon? - Infinite Combate [PC, PS4, Switch] (EU) – 7 Agosto

Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon? - Infinite Combate [PC, PS4, Switch] (US) – 7 Agosto

A Total War Saga: Troy [PC] – 13 Agosto

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning [PC, PS4, XBO] – 18 Agosto

Remnant: From the Ashes: Subject 2923 DLC [PC, PS4, XBO] – 20 Agosto

Remnant: From the Ashes - Complete Edition [PC, PS4, XBO] – 20 Agosto

Aokana - Four Rhythms Across the Blue [PS4, Switch] – 21 Agosto

PGA Tour 2K21 [PC, PS4, XBO, Switch, Stadia] – 21 Agosto

Madden 21 [PS4, XBO] – 25 Agosto

New World [PC] – 25 Agosto

Remothered: Broken Porcelain [PC, PS4, XBO, Switch] – 25 Agosto

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition [PS4, Switch] – 27 Agosto

Fortnite Chapter 2 Season 4 [PC, PS4, XBO, Switch] – 27 Agosto

Captain Tsubasa: Rise of New Champions [PC, PS4, Switch] – 28 Agosto

Jump Force Deluxe Edition [Switch] – 28 Agosto

Mafia: Definitive Edition [PC, PS4, XBO, Stadia] – 28 Agosto

Project Cars 3 [PC, PS4, XBO] – 28 Agosto

Wasteland 3 [PC, PS4, XBO] – 28 Agosto

Windbound [PC, PS4, XBO, Switch] – 28 Agosto

Baldur’s Gate 3 [PC] – Agosto TBC

Call of Duty Warzone Season 5 [PC, PS4, XBO] – Agosto TBC

No Straight Roads [PC, PS4, XBO, Switch] – Agosto TBC

Serious Sam 4 [PC, Stadia] – Agosto TBC

Surgeon Simulator 2 [PC] – Agosto TBC

Tour de France 2020 [PC] – Agosto TBC

Willy Morgan and the Curse of Bone Town [PC] – Agosto TBC

SEPTIEMBRE

Crusader Kings 3 [PC] – 1 Septiembre

WRC 9 [PC, PS4, XBO] – 3 Septiembre

Doraemon Story of Seasons [PS4] – 4 Septiembre

Marvel’s Avengers [PC, PS4, XBO, Stadia] – 4 Septiembre (Marvel’s Avengers game pre-orden)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 [PC, PS4, XBO] – 4 Septiembre

13: Sentinels: Aegis Rim [PS4] – 8 Septiembre

AVICII Invector Encore Edition [Switch] – 8 Septiembre

Earth Defense Force 5 [PS4] (Retail) – 18 Septiembre

Destiny 2: Beyond Light [PC, PS4, XBO, Stadia] – 22 Septiembre

Little Big Workshop [XBO] – 24 Septiembre

DreamWorks Trollhunters Defenders of Arcadia [PC, PS4, XBO, Switch] – 25 Septiembre

Stronghold: Warlords [PC] – 29 Septiembre

Ary and the Secret of Seasons [PC, PS4, XBO, Switch] – Septiembre TBC

Himig [PC] – Septiembre TBC

Tennis World Tour 2 [PC, PS4, XBO, Switch] – Septiembre TBC

OCTUBRE

Crash Bandicoot 4: It’s About Time [PS4, XBO] – 2 Octubre

Star Wars: Squadrons [PC, PS4, XBO] – 2 Octubre

Foregone [PS4, XBO, Switch] – 5 Octubre

Ben 10: Power Trip [PC, PS4, XBO, Switch] – 9 Octubre

Dirt 5 [PC, PS4, XBO] – 9 Octubre

FIFA 21 [PS4, XBO] – 9 Octubre

Transformers: Battlegrounds [PC, PS4, XBO, Switch] – 23 Octubre

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 [PS4] – 27 Octubre

Book Of Travels [PC] – Octubre TBC

Calico [PC] – Octubre TBC

Maid of Sker [Switch] – Octubre TBC

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix [PS4, XBO, Switch] – Octubre TBC

NOVIEMBRE

Cris Tales [PC, PS4, XBO, Switch, Stadia] – 17 Noviembre

Cyberpunk 2077 [PC, PS4, XBO, Stadia] – 19 Noviembre (Cyberpunk 2077 pre-orden)

Handball 21 [PC, PS4, XBO] – Noviembre TBC

DICIEMBRE

Hiro’s Escape [PC] – Diciembre TBC

