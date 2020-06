FIFA 20: EA Sports publicó un mensaje en el simulador contra el racismo

FIFA 20 se suma a las movilizaciones en Estados Unidos contra la violencia policial por el caso George Floyd, un afrodescendiente que fue asesinado por agentes blancos.

Electronic Arts, desarrolladora de FIFA 20, publicó un comunicado en el videojuego para expresar su rechazo al racismo. Los desarrolladores afirman que la discriminación racial contra la comunidad afroamericana y negra está fuertemente arraigada en Estados Unidos. “No debería existir en nuestra sociedad”, sentencian.

En Ultimate Team, el modo competitivo de FIFA 20, EA Sports recurrió a uno de los eslóganes contra el racismo de la Premier League: No Room for Racism (No hay sitio para el racismo, en inglés).

FIFA 20 anunció, además, que ha actualizado sus filtros en varios idiomas para reducir los ataques racistas, así como herramientas ingame para mejorar el reporte de casos de agresión.

FIFA 20 | Premier League

La Premier League volverá a las canchas el 17 de junio. Lástima que los partidos se jugarán a puertas cerradas, pero eso no es un problema gracias a FIFA 20 y la magia de la televisión.

El portal Daily Mail informó que los clubes de la liga inglesa votarán el 4 junio si las cadenas de televisión podrán recurrir al sonido ambiente de FIFA 20 para hacer que los partidos sean más interesantes.

Los televidentes tendrán la opción de activar o desactivar el sonido ambiente de FIFA 20 en los partidos de la Premier League. Desconocemos si es que el ruido será constante o tendrá las mismas reacciones a como sucede en el videojuego cuando hay un ataque o una salvada.