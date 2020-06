FIFA 20: planean usar el ruido de la hinchada del juego para las transmisiones de la Premier League

La Premier League volverá a las canchas el 17 de junio. Lástima que los partidos se jugarán a puertas cerradas, pero eso no es un problema gracias a FIFA 20 y la magia de la televisión.

El portal Daily Mail informó que los clubes de la liga inglesa votarán el 4 junio si las cadenas de televisión podrán recurrir al sonido ambiente de FIFA 20 para hacer que los partidos sean más interesantes.

Los televidentes tendrán la opción de activar o desactivar el sonido ambiente de FIFA 20 en los partidos de la Premier League. Desconocemos si es que el ruido será constante o tendrá las mismas reacciones a como sucede en el videojuego cuando hay un ataque o una salvada.

Además del sonido ambiente de FIFA 20, las cadenas barajan las repeticiones de 360 grados y una cámara especial para el análisis táctico. Los 92 partidos restantes de la Premier League serán televisados en vivo por Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime y la BBC.

FIFA 20 | Lucas Moura

Lucas Moura, del Tottenham Hotspurs, es la nueva carta Moments SBC del Team of the Season So Far (TOTSSF) de Ultimate Team. Conoce los detalles estadísticos de esta nueva oferta en el modo competitivo de FIFA 20.

La carta de FIFA 20 homenajea su hat-trick frente al Ajax en las semifinales de la Champions League. La media de Lucas Moura es de 93 y tiene estadísticas casi perfectas en aceleración (99), agilidad (99), equilibrio (99), salto (99), posición de ataque (96) y definición (96). Su flaquezas están en la defensa: robos del balón (50) y entradas (51).

Siendo una carta especial del tipo SBC (Squad Building Challenge), los jugadores de FIFA 20 deberán invertir cartas en alineaciones que tienen varios requisitos. Una vez superada la prueba, podrás acceder a un pack especial del evento. En este caso, se trata de un único desafío, pero ya depende de ti si es que quieres invertir tus cartas en este proyecto.