¿Quieres ser la envidia de tus amigos? Te contamos que hay una manera para jugar FIFA 21 con acceso anticipado de hasta 10 horas desde 1 de octubre. Te contamos qué deberás hacer en las siguientes líneas.

Ocurre que EA Access de PS4 y Xbox One y Origin Access de PC permiten jugar FIFA 21, cuando el simulador se una a The Vault. Si no quieres suscribirte a EA Access y aún así tener el acceso anticipado al simulador, tendrás que comprar las ediciones de FIFA 21 Champions y Ultimate, que te permitirán jugar desde el 6 de octubre, tres días antes del lanzamiento oficial.

EA Access es un servicio de suscripción de videojuegos disponible para PS4 y Xbox One que ofrece los títulos de la desarrolladora Electronic Arts. Además del acceso a FIFA 21 desde el 1 octubre, podrás comprar los juegos digitales de EA con un 10% de descuento y probar juegos de manera gratuita antes de su lanzamiento.

¿Animado por ser el primero en jugar FIFA 21? La cuota es de 4.99 dólares por mes y 29.99 por un año. También puedes elegir la cuenta EA Play Pro, que sale por 14.99 dólares por mes y 99.99 por año.

FIFA 21 SIN CROSSPLAY

EA Sports sigue sin escuchar a los jugadores de la comunidad. FIFA 21 no tendrá crossplay, por lo que los jugadores de PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch ni se verán las caras en el terreno de juego.

La desarrolladora de FIFA 21 precisó que el crossplay ni siquiera podrá ser posible entre las consolas de la misma empresa, es decir, usuarios de PS4 contra los de PS5 o los de Xbox One contra los de Xbox Series X.

Un tuitero hizo la siguiente pregunta en Twitter sobre FIFA 21: “Si compro PS5 pero mi amigo sigue en PS4, ¿podré jugar en cooperativo a #FUT? (Misma pregunta para Xbox Series X y Xbox One)”.

EA Sports atendió la duda con la siguiente respuesta: “No podrás jugar entre generaciones de consolas o con cross-play en FIFA 21. Sin embargo, podrás llevar tu progreso de FUT de PS4 a PS5, y de Xbox One a Xbox Series X”.