EA Sports sigue revelando más detalles de los futbolistas en FIFA 21. Uno de los rankings más interesantes corresponden a las promesas del fútbol internacional.

El Modo Carrera de FIFA 21 hace que los jugadores puedan ver crecer futbolísticamente a las estrellas más jóvenes del deporte rey. Cada uno tiene su propio potencial y puede empezar con un bajísimo rendimiento hasta alcanzar las estadísticas de un astro del balompié.

“Ya sea que estés buscando fichar a una futura estrella o obtener algún beneficio, estos son los jugadores con el mayor potencial de crecimiento de OVR en el Modo Carrera de FIFA 21”, señala EA Sports en la página oficial.

La lista que compartimos en la galería de la presente nota corresponde a los diez mejores del ranking FIFA 21. El resto podrás verlo en el siguiente enlace de EA Sports.

FIFA 21 saldrá al mercado el 9 de octubre para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El título también es compatible con las consolas de próxima generación, como la PS5 y Xbox Series X.

FIFA 21 | Acceso anticipado

Te contamos que hay una manera para jugar FIFA 21 con acceso anticipado de hasta 10 horas desde 1 de octubre. Conoce qué deberás hacer en las siguientes líneas.

Ocurre que EA Access de PS4 y Xbox One y Origin Access de PC permiten jugar FIFA 21, cuando el simulador se una a The Vault. Si no quieres suscribirte a EA Access y aún así tener el acceso anticipado al simulador, tendrás que comprar las ediciones de FIFA 21 Champions y Ultimate, que te permitirán jugar desde el 6 de octubre, tres días antes del lanzamiento oficial.

EA Access es un servicio de suscripción de videojuegos disponible para PS4 y Xbox One que ofrece los títulos de la desarrolladora Electronic Arts. Además del acceso a FIFA 21 desde el 1 octubre, podrás comprar los juegos digitales de EA con un 10% de descuento y probar juegos de manera gratuita antes de su lanzamiento.