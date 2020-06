Electronic Arts se ha hecho un nombre en la comunidad de gamers de todo el mundo, pero sin duda alguna es su división de EA Sports quienes más fervientes fanáticos tiene. Ya sea por la saga NHL, Madden NFL o FIFA, la compañía supo posicionarse en el mercado como uno de los mejores creadores de simuladores de deporte en todo el mundo.

Ahora, muchos seguidores de esta última franquicia estaban ansiosos por conocer más del próximo juego. Como se sabe, cada año la empresa saca un nuevo título de la saga y este año era el turno de FIFA 21. Sin embargo, la pandemia del coronavirus (COVID-19) dejó a muchas industrias del entretenimiento paralizadas, incluyendo a las de videojuegos.

Se esperaba que el gran anuncio de este juego se realizaría en la E3, pero al ser cancelada, Electronic Arts decidió por crear su propia conferencia online con muchos desarrolladores de sus juegos para presentar sus novedades en lo que resta del año. Entre ellos, FIFA 21 también estuvo presente, pero no de la forma que se esperaba.

La conferencia de una hora se centró más que nada en actualizaciones de juegos que ya estaban en otras consolas y pocos anuncios nuevos. Además, EA Sports tuvo un pequeño espacio con un teaser tráiler donde unió a sus franquicias donde se incluía FIFA 21. ¿Qué se sabe del juego? ¿Para qué consolas llegará? Aquí te presentamos toda la información que se sabe al respecto.

FECHA DE LANZAMIENTO DE FIFA 21

(Foto: Electronic Arts)

FIFA 21 se lanzará en todo el mundo el 9 de octubre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC. La compañía añadió que si realiza un pedido anticipado de FIFA 21 Ultimate Edition o Champions Edition, se podrá jugar a partir del 6 de octubre así que este sería el lanzamiento oficial del nuevo videojuego de EA Sports para los que compren la pre-reserva:

PlayStation 4:

FIFA 21 Ultimate Edition - 6 de octubre del 2020

FIFA 21 Champions Edition - 6 de octubre del 2020

FIFA 21 Standar Edition - 9 de octubre del 2020

Xbox One:

FIFA 21 Ultimate Edition - 6 de octubre del 2020

FIFA 21 Champions Edition - 6 de octubre del 2020

FIFA 21 Standar Edition - 9 de octubre del 2020

Por otro lado, los usuarios también podrán ingresar a las primeras pruebas del juego a través de EA Access (PS4, Xbox One) y Origin Access (PC) Play, comenzando ambos el 1 de octubre. Se espera que esta opción no esté disponible en Steam, ya que EA buscará dar este acceso prioritario a sus seguidores fieles que mantienen su cuenta en su propia plataforma para PC y consolas.

¿FIFA 21 LLEGARÁ A PS5 Y XBOX SERIES X?

(Foto: Electronic Arts)

A pesar de haber sido un juego planeado para la PS4 y Xbox One, EA Sports ha confirmado que este título también se estrenará en las nuevas PS5 y Xbox Series X. De hecho, tiene un sistema de mejora semi-automática para aquellos que consigan su nueva consola y ya tengan en su poder una copia de FIFA 21.

Esto quiere decir que si compras FIFA 21 para PS4 o Xbox One, podrás actualizar el juego sin costo alguno a la nueva versión que necesites. “Tendremos más información para compartir en la fecha de lanzamiento de FIFA 21 en PlayStation 5 y Xbox Series X más adelante en el año”, reveló EA Sports en un comunicado oficial.

Ahora, aquí existen dos temas claves para entender cómo sería la actualización: VOLTA FOOTBALL y el Dual Entitlement. El primero es el sistema de progreso que te permitirá mantener todos tus logros y objetos cuando actualices tu versión y el último es el nombre que le ha dado EA a esta posibilidad de obtener “dos juegos en uno”.

Claro, solo podrás hacer la mejor de Xbox One a Xbox Series X y de PS4 a PS5. Por otro lado, como se sabe que la PS5 tendrá una versión digital, esto quiere decir que la actualización de FIFA 21 creará una copia digital en tu consola, por lo que no necesitarás un disco para jugar e incluso habría posibilidad de que uno juegue en PS4 y otro en PS5, lo que nos lleva a la siguiente pregunta.

¿FIFA 21 TENDRÁ JUEGO CRUZADO ENTRE PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X, PC Y NINTENDO SWITCH?

(Foto: Electronic Arts)

Lamentablemente, pese a promocionar el crossplay en otros juegos, por ahora la respuesta es un rotundo no. FIFA 21 afirma que está trabajando en ello, pero que no tienen noticias por lo pronto:

“Permitir que nuestros jugadores jueguen entre sí en cualquier plataforma en la que jueguen EA SPORTS FIFA es nuestro objetivo a largo plazo. En este momento no tenemos noticias, pero continuamos investigando su integración y compartiremos las actualizaciones cuando las tengamos.”, comenta la empresa desarrolladora.

PRECIO DE FIFA 21 Y EDICIONES

(Foto: Electronic Arts)

Bonificación por tiempo limitado: Un artículo de Promesas de FUT 21 intransferible.

3 días de acceso anticipado.

Hasta 24 sobres Oro Únicos (2 por semana durante 12 semanas).

Artículo cedido de la estrella de la portada para 5 partidos de FUT.

Talento local en el modo Carrera: una joven promesa local con potencial de clase mundial.

Elección de jugador embajador de FUT: elige 1 de entre 3 artículos de jugador para 3 partidos de FUT.

Ediciones especiales de equipaciones de FUT y artículos de estadio.

(Foto: Electronic Arts)

3 días de acceso anticipado

Hasta 12 sobres Oro Únicos (1 por semana durante 12 semanas).

Artículo de cesión de la estrella de la portada para 5 partidos de FUT.

Talento local en el modo Carrera — Una joven promesa local con potencial de clase mundial.

Elección de jugador embajador de FUT — Elige 1 de entre 3 artículos de jugador para 3 partidos de FUT.

Ediciones especiales de equipaciones de FUT y artículos de estadio

(Foto: Electronic Arts)

Hasta 3 sobres Oro Únicos (1 por semana durante 3 semanas).

Artículo de cesión de la estrella de la portada para 5 partidos de FUT.

Elección de jugador embajador de FUT — Elige 1 de entre 3 artículos de jugador para 3 partidos de FUT.

Ediciones especiales de equipaciones de FUT y artículos de estadio

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE FIFA 21

(Foto: Electronic Arts)

El anuncio del nuevo FIFA 21 no mencionó los desarrollos o cambios específicos del modo de juego para este título, pero sí se centró en la nueva experiencia que ofrecerá EA en los siguientes juegos que lanzará a más tardar este año. Se sabe, por ejemplo, que el nuevo mando Dual Sense de PS5 ofrece una retroalimentación háptica receptiva algo que los jugadores agradecerán al sentir las respuestas inmediatas de sus jugadores.

Por otro lado, también se promete tiempos de carga más rápidos, un sistema de iluminación mejorado para que el juego se vea más realista, audio especializado para una experiencia de estadio más inmersiva y humanización fuera del balón donde los jugadores se ven y se sienten más como su contra-partes de la vida real.

¿Qué otras opciones son las que debería cambiar FIFA 21 a futuro? Aún existen muchas cosas que EA Sports deberá mejorar para su siguiente lanzamiento si no quiere cometer los mismos errores del pasado:

UN MODO CARRERA MEJORADO

Los problemas con el Modo Carrera arruinaron el lanzamiento de FIFA 20 y los fanáticos de esta parte del juego están ansiosos por ver qué mejoras dará la compañía en ese sentido. Otras cosas que han aparecido en las listas de deseos del Modo Carrera de jugadores de FIFA en foros, incluyen negocios de transferencias más realistas, una mayor integración de jugadores juveniles y un editor de estadios.

También se ha sugerido un aumento en el juego como tal, como multitudes abucheando a ex jugadores que se unieron a sus rivales y una mayor variedad de reacciones gerenciales. Esto se puede ver en el tráiler de FIFA 21, pero no se sabe si habrán tantas reacciones como quieren los usuarios o simplemente es parte del escenario en general.

(Foto: Electronic Arts)

NUEVOS ÍCONOS

Cada nuevo título de FIFA ve nuevos iconos que se unen a la lista de héroes de temporadas pasadas y FIFA 21 no debería ser diferente. Algunos de los nuevos iconos potenciales más populares son David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn y Francesco Totti.

EL MEJORADO VOLTA

La incorporación del fútbol callejero de Volta en FIFA 20 fue un aspecto popular de la última edición de la serie, dando a los amantes de FIFA Street una dosis de nostalgia. Tiene un modo historia, su propia banda sonora y más, pero siempre hay margen de mejora, como por ejemplo proporcionar más lugares, incorporar habilidades más complicadas, etc.

INTEGRACIÓN DEL VAR

La presentación del Árbitro Asistente de Video (VAR) es el mayor cambio al fútbol en la era moderna, con decisiones contenciosas y momentos ahora en revisión. A pesar de que se lanzó por primera vez en 2017, el VAR no ha sido una característica en los juegos de FIFA, principalmente debido al hecho de que el árbitro en el juego es una computadora, por lo que no es propenso a errores humanos.

Sin embargo, ahora es una parte muy importante del juego y puede que EA será prudente agregar algunos toques VAR estéticos a la jugabilidad, más que nada para brindarle al jugador una visión más específica cuando piense que “no fue gol” y eliminar estas quejas para siempre.

(Foto: Electronic Arts)

MÁS LIGAS Y CLUBES OFICIALES

Un área por la que no se puede criticar mucho a la FIFA es el de las licencias oficiales y el juego ha presentado durante mucho tiempo una amplia gama de clubes de todo el mundo. Sin embargo, en FIFA 20, la Juventus se conoce como Piemonte Calcio y Barcelona no tiene hogar, ya que no hay Camp Nou. Esas peculiaridades particulares continuarán gracias a que Konami cuenta con sus derechos exclusivos.

Podría decirse que se está produciendo una carrera de licencias entre las dos marcas, por lo que será interesante ver qué sucede a futuro y definitivamente EA Sports deberá ser más agresivo al momento de negociar las licencias futuras contra su eterno rival, eFootball PES de la mano de Konami.

