EA Sports anda haciendo cosas extrañas con Ultimate Team para FIFA 21. Sucede que la desarrolladora anunció el segundo equipo de Ones to Watch, aunque aún no esté disponible en el modo competitivo del simulador de fútbol.

Hay que tener en cuenta que el primer equipo Ones to Watch de FIFA 21 fue dado a conocer el 9 de octubre. Dicha lista dejará de estar disponible en sobres hasta el 16 de octubre y será continuado por este segundo once.

Echemos un vistazo rápido a lo que ofrece el nuevo Ones to Watch de FIFA 21. Seis de los jugadores pertenecen a la Premier League de Inglaterra (Havertz, Thiago, Semedo, Van de Beek, Rodrigo y Ferrán Torres). Otros dos pertecen a la Ligue One (Florenzi y David), dos de la Serie A (Arthur y Vidal) y uno de la Bundesliga (Sané).

Para fichar a cualquiera de estos jugadores en Ultimate Team de FIFA 21, los gamers tendrán que probar suerte comprando sobres de Ones to Watch. Si los abres entre el 16 y 21 de octubre, conseguirán una carta de la segunda plantilla.

FIFA 21 está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. También puede ser jugado en las consolas de próxima generación.

FIFA 21 | André Carrillo

El juego oficial de la FIFA compartió en el modo de juego online Ultimate Team un nuevo Equipo de la Semana. Tras las múltiples fechas de selecciones en todo el mundo, un peruano se metió entre los mejores de FIFA 21: André Carrillo.

En el partido contra Paraguay, Carrillo anotó un doblete que nos aseguró el empate de visitante. Mientras que madrugó a la Selección de Brasil con un gol temprano que condicionó los primeros minutos del encuentro.

Curiosamente, Neymar Jr., quien anotó un triplete en la última fecha, no ha logrado acceder a la élite del Equipo de la Semana. Estos son los futbolistas destacados en Ultimate Team.