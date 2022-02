Electronic Arts lleva años trabajando con la FIFA para el lanzamiento oficial del simulador de fútbol. No obstante, desde el pasado año, se ha especulado acerca de la ruptura de esta alianza, lo cual podría significar el cambio total de la saga FIFA.

Según los últimos reportes, EA Sports habría tomado la decisión de no renovar la licencia debido a los altos costos. Buscaría la compañía trabajar en su propia marca de juegos de fútbol.

El medio VGC reportó que el CEO de EA, Andrew Wilson, califica a los juegos FIFA como un “impedimento” y “cuatro letras al frente de una caja, en un mundo donde las personas ya ni siquiera ven las cajas porque prefieren comprar el juego digital”.

“Conforme hemos visto hacia el futuro, queremos hacer crecer la franquicia e irónicamente la licencia de FIFA ha sido un impedimento para hacer esto. Nuestros jugadores nos dicen que quieren marcas más culturales y comercialmente relevantes en sus mercados, que estén más involucradas con el juego – marcas como Nike. Pero como FIFA tiene una relación con Adidas, no podemos hacer eso.

Podría decirles, ha sido una pelea que FIFA reconozca el tipo de cosas que queremos crear, porque ellos dicen que nuestra licencia solo cubre ciertas categorías”, detalló el directivo.

Todo parece indicar que estarían planeado desarrollar diferentes juegos de fútbol. Por ejemplo, podríamos ver un título solo de fútbol callejero como Volta Football, separado del producto del simulador de fútbol de los grandes clubes.

“Me reuní con Gianni Infantino, presidente de FIFA, hace un par de semanas donde le dije, ‘Mira, el dinero es un tema: no queremos pagar más de lo que vale la licencia. Pero no es por eso, se trata de nuestra habilidad por ofrecer juegos y experiencias que nuestros fans quieren”, finalizó Wilson.

Tráiler de FIFA 22

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.