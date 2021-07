Electronic Arts fue una de las empresas ausentes en la convención de videojuegos E3 2021. La empresa desarrolladora informó que no presentaría juegos debido a que prepara varias conferencias online programada para julio de 2021.

Será un mes ocupado para EA, ya que el 8 de julio se realizará una corta presentación centrada en los shooter en primera persona.

“La serie comienza con una extensa discusión de dos de nuestros shooters más emocionantes: Apex Legends y el Battlefield 2042 recién revelado (un agradecimiento especial a nuestra comunidad de Battlefield por aparecer para vernos durante el E3, tendremos más en julio)”, detalla la web oficial de la empresa.

El 13 de julio, habrá una conferencia con tres desarrolladoras independientes que han desarrollado juegos y serán publicados por EA.

“Estamos dedicando un Spotlight completo al papel vital que juegan las indies en la industria. Todd Martens de Los Angeles Times presentará un panel con Josef Fares de Hazelight (It Takes Two), Olov Redmalm de Zoink (Lost in Random), Melissa Phillips y Abubakar Salim de los recién llegados Silver Rain Games, y Guha Bala de Velan (Knockout City ™). ¡Se garantiza que será una discusión animada y amplia!”.

Durante el 19 y 20 de julio, entrará en acción EA Sports. El primer día se presentarán todas las novedades del simulador Madden NFL 22; mientras que todavía se mantiene en reserva lo que se presentará el 20 de julio.

No se ha anunciado nada sobre FIFA 22 solo compartieron los siguiente: “Mira, todavía no podemos decirte mucho sobre este, lo siento. Pero podemos decir que este Spotlight destacará una nueva adición extremadamente interesante a una franquicia de EA SPORTS extremadamente popular y de larga duración. Puede que ya hayamos dicho demasiado. Solo mantén tu calendario libre, ¿de acuerdo?”.

Os presentamos las Spotlight Series, una nueva iniciativa de este #EAPlayLive en la que célebres desarrolladores de estudios hablan e intercambian historias 📚🎮

El primero es "El futuro de los FPS" el 8 de julio, con Respawn y DICE.



Leed más: https://t.co/USTVUXo7OK pic.twitter.com/UEPqjcPVIo — Electronic Arts (@EA_Espana) July 1, 2021

FIFA 22: qué equipos y ligas se añadirán al simulador

Electronic Arts tiene todavía mucho por contar. Fue uno de los ausentes en la convención de videojuegos E3 2021 debido a que cuenta con un evento en solitario programado para el 22 de julio.

Allí se presentarían las primeras imágenes de FIFA 22, Madden NFL 22 y el esperado shooter Battlefield 2042. Sin duda, tres juegos que serán descargados por millones de jugadores en todo el mundo.

En cuanto al simulador de fútbol, se esperan importantes cambios con respecto al modo de jugo ‘Carrera’. Según los rumores, tendríamos una versión online de este modo, quizás partidas clásicas en donde los gamers puedan probar sus respectivas plantillas.

Por otro lado, se espera que EA Sports cierre contrato con nuevos clubes. Recordemos que hace unas semanas, Konami informó que el club italiano Atalanta ahora será exclusivo de Pro Evolution Soccer 2022, FIFA 22 tendrá que buscar otro nombre y añadir un escudo inventado.

Según los rumores, estos serían los clubes que llegarán al simulador de EA.

Go Ahead Eagles

Apoel FC

G.D. Estoril Praia

Altay SK

Adana Demirspor

FC U Craiova 1948

FC Viktoria 1889 Berlin

Atalanta Bergamasca Calcio

Iperzola

FC Presnya Moscow

CIS national football team

ATK Football Club

Concordia Knurow

Real Tamale United

AS Dragons FC de l’Ouémé

RC Paris

B. Dortmund II

SC Freiburg II

Sutton United

Radomiak Radom

SC Toulon

FC Vizela

FC Mulhouse

Giresunspor

Hangzhou Greentown

Varese

Viareggio

GKS Tychy

Termalica

Arouca

Quevilly Rouen

Al Tai

Tampa Bay Rowdies

RFC Seraing

Itagui Leones FC

CS Mioveni

Viborg FF

Austria Klagenfurt

Ferencvarosi TC

Wrexham AFC

N.E.C.

Union SG

Hajduk Split

FC Rapid 1923

Grasshopper Club

Lamentablemente, no vemos la Liga 1, liga de Perú, en las filtraciones. Estas son cuatro que posiblemente se sumen el título: England Division Five, Liga Cyprus, Magyar Liga, Polish 5th level.

