FIFA 22: todos los detalles que debes saber antes del lanzamiento oficial

FIFA 22 está cada vez más cerca. Ya sabemos que el lanzamiento está programado para el 1 de octubre para las principales consolas del mercado. Veamos todos los detalles del videojuego para que estés al tanto de las principales novedades.

En comparación con los juegos anteriores, FIFA 22 tiene una mejor Inteligencia Artificial gracias a la capacidad de la consola de procesar 6 veces más decisiones por segundo. Esto hace que los atacantes sean más conscientes de su entorno y les permitan hacer jugadas más complejas, lo que a su vez significa que harán un mejor uso de los balones sueltos y brindarte mayores oportunidades para el ansiado gol.

Por su parte, la IA de los jugadores defensivos está orientada a hacer que tu línea central actúe tácticamente como una unidad. En la práctica, esto significa que los IA intentará mantener la formación a medida que los jugadores se muevan por el terreno de juego. La finalidad es que tu defensa esté más preparada para bloquear los tiros si el balón entra en tu campo (o si tú entras en el del rival).

FIFA 22 | Tráiler del videojuego

En lo que respecta a los porteros, estos contarán con una toma de decisiones más “humana”. Bajo esa idea, los porteros tendrán personalidades que les harán reaccionar de forma diferente cuando estén bajo presión, haciendo que la dinámica de los partidos varíe bastante.

También se ha abordado la física de la pelota. “Los parámetros ajustados, como la velocidad, el giro, la resistencia al aire, la fricción con el suelo y la fricción al rodar, hacen que cada toque, tiro, pase y amague se vea y se sienta como una pelota real”, afirma EA.

Alex Scott, miembro del English Football Hall of Fame, será incluida en FIFA 22 omo la primera comentarista femenina de habla inglesa en la historia de la franquicia. “Feliz de compartir por fin la noticia de que me he unido a la familia de la FIFA y voy a ser comentarista de FIFA 22. Es un gran momento para la FIFA, para el fútbol y para las mujeres y niñas de todo el mundo. También es un gran momento para mí, personal y profesionalmente”.

FIFA 22 | Gameplay

Con la intención de promover la diversidad, EA facilitará a los usuarios el poder jugar como mujeres en el modo Pro Clubs de FIFA 22. Además, el modo online que permite a los jugadores crear y controlar futbolistas de su propio diseño, ahora también permite crear deportistas mujeres. Después de diseñar un jugador a tu gusto, podrás llevarlo a los clubes profesionales, donde podrás competir en los partidos.

Por su parte, el Hypermotion es un algoritmo de aprendizaje automático que escribe nuevas animaciones en tiempo real, “inspiradas” en datos reales de rendimiento y mocap recolectados de jugadores reales. Para este fin, EA señaló haber capturado “un volumen sin precedentes de datos de movimiento humano real de alta calidad”. Por cierto, la tecnología Hypermotion solo estará disponible en consolas de nueva generación. Debido a que es un sistema bastante avanzado basado en 8,7 millones de fotogramas de datos de captura de partidos.

FIFA 22 EN PERÚ

Solutions 2 Go será responsable de que las ediciones físicas de FIFA 22 estén disponibles en Plantom y Lawgamers. También podrás encontrarlos en los puntos de venta retail como Ripley, Falabella y en supermercados como Metro, Wong, Plaza Vea y Tottus. A esto hay que sumar las plataformas virtuales.

