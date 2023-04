A veces no podemos instalar el videojuego que queremos porque nuestro celular no cumple con el apartado técnico. Sin embargo, hay maneras de evadir las restricciones. Muchas veces pasa que Fortnite no está disponible para el teléfono que tenemos, pero gracias a APKCombo puedes pasar buenas horas de diversión sin tanto dolor de cabeza.

Arranquemos por lo más básico. APKCombo es una tienda virtual que ofrece una amplia variedad de aplicaciones y juegos para dispositivos Android, creada en mayo de 2018 por Harry Phi y Johnny Nguyen. Se ha convertido en la tienda más grande de su tipo, siendo descargada más de 8 millones de veces y utilizada por más de 3 millones de personas.

Si buscar Fortnite en APKCombo, darás con la versión 24.20.0-24939793-Android, cuya fecha de actualización es el 12 de abril y peso es de 134 MB. Solo tendrás que hacer clic en el botón verde “Download APK” tras acceder a este enlace para iniciar la descarga. Recuerda dar permiso a tu navegador de Internet para iniciar la instalación de softwares de fuentes desconocidas.

Ten en cuenta que instalar archivos APK (Android Package) fuera de la tienda oficial de aplicaciones de Google Play puede ser riesgoso ya que estos archivos no han sido revisados y aprobados por Google, lo que significa que pueden contener malware o virus que dañen tu dispositivo o comprometan tu privacidad. Al descargar un APK, estás confiando en el desarrollador de la aplicación o del sitio web de descarga, lo que puede ser riesgoso ya que algunas aplicaciones pueden contener código malicioso que puede acceder a tus datos personales o incluso tomar el control de tu dispositivo.

FORTNITE | Dónde jugar el Battle Royale

Fortnite es un videojuego gratuito de batalla real (Battle Royale) desarrollado por Epic Games que está disponible en una amplia variedad de plataformas, incluyendo:

PC (Windows y macOS)

Consolas de videojuegos como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch

Dispositivos móviles con sistema operativo iOS o Android

Además, el título cuenta con juego cruzado (cross-play), lo que significa que los jugadores de diferentes plataformas pueden jugar juntos en la misma partida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos dispositivos pueden no ser compatibles con el juego debido a sus especificaciones técnicas.

