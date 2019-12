Fortnite: “Bugha” casi queda fuera de la Fortnite World Championship Series Finals debido a un bug.

Diferentes streamers y Pro Players de todo el mundo se citaron en la Fortnite World Championship Series Finals. En este evento, los mejores jugadores del mundo se enfrentaron para decidir al campeón tras varias semanas de eliminación.

Bugha, el actual campeón mundial de Fortnite, se encontraba disputando el evento el día domingo. En una de sus jugadas, se subió a una tirolesa para luego saltar mientras se encontraba en una batalla con un jugador que se encontraba lejos de su distancia. Sin embargo, no pensó que el salto casi le terminaría costando la vida y así podría haber quedado eliminado del torneo.

En Fortnite, los jugadores que salten de la tirolesa al agua no deberían recibir daño. Sin embargo, Bugha no tuvo esta misma suerte y por poco queda fuera del torneo muy temprano. Por suerte, su compañero de equipo estuvo cerca a él logrando salvarlo ante 85 jugadores en batalla. Al final, su equipo no llegó a estar entre el Top 10.

