Uno de los atuendos más interesantes de la Temporada 4 del Capítulo 3 de Fortnite es Chrome Punk. ¿Quieres tenerlo en tu inventario para tus futuras partidas? Te contamos cómo puedes obtenerlo en simples pasos y sin mayor demora.

El youtuber GKI explica que el skin Chrome Punk se puede desbloquear gratis si alcanzas 50 niveles en Fortnite. Para que el proceso sea el más rápido posible, la recomendación es acudir al siguiente mapa del Modo Creativo: 1487-3213-6612.

La primera recomendación es acceder al escenario en privado e interactuar con los botones de XP Shop disponibles en el mapa de Fortnite. Te compartimos el tutorial de GKI para que puedas sumar todos los puntos de XP posibles y así alcanzar los 50 niveles requeridos para desbloquear el skin Chrome Punk.

Recuerda que quienes abusan de las fallas de XP pueden obtener una prohibición permanente dependiendo de qué tan disruptiva sea la falla en cuestión. Cabe precisar que los creadores de mapas también están expuestos al baneo si incluyen fallas o exploits, especialmente si los jugadores denuncian la creador.

FORTNITE | ¿Qué es AFK?

El término AFK corresponde a las siglas en inglés de Away From Keyboard, que quiere decir lejos del teclado y consiste en la práctica de no prestar atención a la partida aunque el jugador esté conectado.

En Fortnite, y no exclusivamente para este videojuego, los mapas AFK son aquellos que ofrecen recompensas (en este caso, XP) de manera automática y constante mientras el jugador está alejado del teclado o control.

