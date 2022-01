Fortnite Capítulo 3: cómo reclamar las tiendas abandonadas en las partidas del Battle Royale

Las tiendas han llegado a Fortnite Capítulo 3 para dinamizar las partidas, ya que sirven para curarse en el interior y el almacenamiento de botín. De esta manera, los jugadores pueden esconder cualquier elemento que se pueda guardar en estas tiendas y recuperarlos más tarde. ¿Pero qué pasa cuando el dueño de la tienda no sigue en la partida?

Los jugadores de Fortnite pueden reclamar las tiendas abandonadas en cualquier momento de la partida, es decir, cuando el propietario de la tienda fue eliminado de la partida. Caso contrario, la tienda no puede cambiar de dueño.

Dado que las carpas son instaladas por otros jugadores, no hay lugares garantizados para encontrar las abandonadas. Sin embargo, los jugadores generalmente colocan carpas en sus lugares favoritos o cerca de ellos. Así que puedes buscar en lugares populares como The Daily Bugle , The Sanctuary, The Butter Barn , Greasy Grove y The Joneses.

Ten en cuenta que todas estas ubicaciones suelen ser bastante populares, por lo que correrás el riesgo de enfrentarte a más de un rival. Como regla general, las ubicaciones directamente debajo de la ruta de vuelo del autobús, y cerca del inicio de su ruta de vuelo, serán las más populares y, por lo tanto, terminarán con más carpas abandonadas.

Una vez que hayas encontrado una tienda de campaña abandonada, interactúa con ella para reclamarla. Ahora puede almacenar un par de artículos en él, o incluso tomar una siesta si necesita recuperar algo de salud.

FORTNITE | Nuevo mapa

El filtrador HYPEX ha revelado un primer vistazo al mapa de Fortnite Capítulo 3 sin nieve en Fortnite y se espera que surjan muchos nuevos puntos de interés. El leaker también ha proporcionado una fecha de lanzamiento para el nuevo mapa: el 7 de enero de 2022.

Nuevos detalles del escenario de Fortnite

HYPEX también ha filtrado que Imagined Order regresará a la isla, que está actualmente bajo el control de los Siete y el IO planea regresar e intentar tomar el control. Ya hay filtraciones que revelan destacados IO Drills que emergen del suelo en preparación para algún evento futuro.

