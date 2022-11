Jun-Hwan es el nuevo aspecto gratuito que los jugadores de Fortnite podrán descargar mediante la suscripción a PlayStation Plus, por lo que el atuendo estará limitado a los usuarios de las consolas PlayStation (PS5 y PS4), ¿pero qué hay de los que juegan en PC?

Los suscriptores de PlayStation Plus que juegan Fortnite estarán encantados de saber que pueden obtener el aspecto de Jun-Hwan de forma gratuita. Para hacer esto, deben abrir PlayStation Store, agregar la máscara gratuita a su carrito y finalizar el pago.

Los jugadores que no estén suscritos al servicio exclusivo de Sony pueden obtener una prueba gratuita y obtener la máscara gratuita de PlayStation Plus. A diferencia de otros juegos de PlayStation Plus, una vez que los jugadores obtengan el aspecto, permanecerá en su casillero, independientemente del estado de su suscripción.

FORTNITE | Detalles del skin Jun-Hwan

Es importante tener en cuenta que la nueva máscara aún no se ha lanzado. Sin embargo, se espera que salga para el Capítulo 4 de Fortnite.

Los jugadores también pueden obtener la máscara gratuita de PlayStation Plus en otros dispositivos, incluida la PC. Desafortunadamente, este proceso es relativamente complicado para cualquiera que no tenga una consola de juegos de Sony.

Los jugadores de Fortnite para PC deberán iniciar sesión en PlayStation para obtener el aspecto gratuito de PlayStation Plus. Si no pueden acceder a la consola físicamente, tendrán que compartir su cuenta con sus amigos que tienen la consola, lo que puede ser bastante arriesgado. Para obtener la máscara, los usuarios que no sean de PlayStation deberán vincular sus cuentas correctamente.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.