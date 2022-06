Ahora que se ha presentado The Order, todos los miembros de The Seven están oficialmente en la isla de Fortnite. La actualización v21.10 presentó a The Order y Meowscles como nuevos NPC. Si andas interesado en contactar a The Order, podrás encontrarlo en el puesto avanzado de The Seven en el desierto.

Los jugadores de Fortnite deben ubicar e interactuar con los NPC agregados recientemente. Aunque están situados en los extremos polares de la isla, son relativamente fáciles de encontrar en el mapa.

The Order roba el centro de atención como el miembro final de The Seven. Con su llegada, todos los miembros de The Seven están en la isla como NPC.

The Order se puede encontrar en el puesto avanzado de The Seven, ubicado en el extremo sureste de la isla, precisamente en el desierto del mapa. El puesto avanzado está al sur de Condo Canyon y al este de Chonkers Speedway.

Los jugadores que se apresuren a terminar sus entradas de NPC pueden aterrizar directamente en el puesto avanzado de The Seven. Si planean y aterrizan rápidamente, los usuarios pueden obtener 600 XP adicionales por ser los primeros en hablar con un NPC en la partida.

Si bien 600 XP no parece mucho, dado el estado actual del sistema, cada XP cuenta. Aunque se desconoce la historia de fondo de The Order en Fortnite, es posible que el próximo número de Zero War pueda arrojar algo de luz sobre ella.

FORTNITE | Cuánto vale tu cuenta

Si alguna vez te has preguntado sobre el valor de tu cuenta de Fortnite, hay una manera fácil de comprobarlo. Sin embargo, tenga en cuenta que comprar o vender cuentas va en contra de los términos y condiciones.

Lo que deberás hacer es visitar fortnite.gg, que sirve como calculadora para artículos cosméticos. Simplemente agrega el valor de todos los artículos cosméticos en su cuenta de Fortnite y el sistema mostrará el valor en V-Bucks. Después de eso, los jugadores pueden convertir sus V-Bucks a la moneda local para averiguar el valor de la cuenta.

Tenga en cuenta que la calculadora no es 100 por ciento precisa. Por ejemplo, no agrega ningún valor a los skins de Battle Pass ya que se compraron como parte del paquete. En realidad, estos atuendos son increíblemente valiosos ya que nunca volverán al juego.

