Los jetpacks han regresado recientemente a Fortnite con la actualización v20.10. Se introdujeron por primera vez en la actualización de contenido 4.2 y han estado dentro y fuera de la bóveda desde entonces. Estos ingeniosos elementos son bastante valiosos, ya que pueden permitir a los jugadores llegar a un terreno elevado ventajoso o escapar de una situación peligrosa con bastante facilidad.

Curiosamente, cuando se reintrodujeron las mochilas propulsoras a Fortnite, no entraron inmediatamente en el grupo de botín completo y todavía no lo han hecho, lo que significa que no se pueden encontrar en cofres, cofres IO, entregas de suministros o botín de piso normal.

El único lugar donde se pueden encontrar estos artículos es en los dirigibles IO. Hay contenedores jetpack unidos a las paredes de los dirigibles. Hay varios en cada dirigible, por lo que los jugadores generalmente no tendrán demasiados problemas para encontrar uno.

Puedes encontrar los jetpacks de Fortnite en los dirigibles ubicados en Condo Canyon, Rocky Reels, Tilted Towers y Command Cavern.

FORTNITE - CAPÍTULO 3 | Desafíos de la Semana 4 de la Temporada 2

Desplázate por el aire con un Propulsor (0/100) - Recompensa: 20.000 PE de Temporada

Inflige daño a oponentes con una herramienta de recolección (0/75) - Recompensa: 20.000 PE de Temporada

Visita gasolineras con un Autobús de Batalla (0/3) - Recompensa: 20.000 PE de Temporada

Consigue permanecer varios segundos en el aire después de que te ataquen con una Granada de Choque (0/3) - Recompensa: 20.000 PE de Temporada

Elimina Fuerzas de la OI en una misma partida (0/3) - Recompensa: 20.000 PE de Temporada

Pesca o recoge un Pez Térmico (0/1) - Recompensa: 20.000 PE de Temporada

Acepta un contrato en un tablón de contratos en un plazo de 30 segundos tras aterrizar (0/1) - Recompensa: 20.000 PE de Temporada

