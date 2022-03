La batalla de The Seven y The Imagined Order es el evento principal de la Temporada 2 del Capítulo 3 de Fortnite. Como parte de esta guerra, los desarrolladores de Epic Games introdujeron muchos vehículos y armas nuevos como las aeronaves IO con cañones de asedio y los tanques.

Los tanques de Fortnite son muy lentos pero extremadamente poderosos. Quizás te preguntes dónde encontrar estos vehículos en la isla o cómo destruirlos en caso de que alguien se te adelantara en la partida. Aquí respondemos todas tus dudas.

Primero, necesitas saber dónde encontrar estos tanques. En su mayoría aparecen en lugares importantes, actualmente controlados por Imagined Order. Hay dos tanques en Command Cavern y un tanque en The Fortress, Tilted Towers, Coney Crossroads, The Daily Bugle, Rockey Reels y Condo Canyon. En caso de que sus ubicaciones cambien en el futuro, simplemente siga las líneas rojas y luego podrá encontrarlos.

FORTNITE | Cómo combatir contra tanques

Dado que los tanques se consideran vehículos en Fortnite, también puedes usarlos. Los tanques tienen cuatro asientos; el conductor, la torreta y dos asientos en la cabina. El conductor puede controlar y disparar explosivos mientras que la torreta puede disparar balas rápidas. Los jugadores en los asientos del techo pueden usar sus propias armas. Conducir y disparar con tanques es complicado y lento, así que ten paciencia para aprender a usarlos.

Si tienes la mala suerte de enfrentarte a un tanque, debes prestar atención a sus puntos débiles. Hay un panel de bronce debajo de las torretas en la parte delantera, que es el punto más débil del tanque. Puedes disparar a dicho objetivo hasta exponer al conductor y matarlo. Pero si quieres destruir todo el tanque, tu mejor opción son los Remote Explosives.

Recuerda que puedes jugar Fortnite en las plataformas PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

