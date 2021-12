Fortnite Capítulo 3 Temporada 1 ha llegado con un nuevo grupo de botín que incluye una amplia gama de armas. El arsenal ha cambiado por completo, ya que los SMG y AR ahora se están volviendo más populares que las escopetas.

Aquí están las cinco armas más poderosas en Fortnite Capítulo 3 Temporada 1 que los jugadores deben usar antes de que Epic Games decida nerfearlas.

Rifle de asalto MK Seven

No es de extrañar que el rifle de asalto MK Seven sea la primera arma en esta lista. Desde la llegada del Capítulo 3 Temporada 1 , MK Seven ha dominado las partidas. MK Seven causa un daño decente, pero su velocidad de disparo rápida, precisión y alcance de punto rojo lo hacen severamente dominado.

La variante mítica del arma que se puede obtener al derrotar al jefe de la Fundación es aún mejor con un daño mayor y una velocidad de disparo más rápida.

Rifle de asalto de guardabosques

Esta es una gran arma para el combate de mediano y largo alcance. En rareza legendaria, inflige 36 de daño con un tamaño de cargador de 25. La velocidad de disparo (4) y el tiempo de recarga (2,2 segundos) también son decentes, y dominar el rifle de asalto Ranger no requiere demasiada práctica.

A esto se suma un retroceso mínimo, que es una de las principales razones de su popularidad.

Stinger SMG

Sorprendentemente, los jugadores están usando el Stinger SMG más que las escopetas en Fortnite Capítulo 3 Temporada 1. Esto se debe principalmente a que el arma puede romper estructuras fácilmente e infligir hasta 288 daños por segundo.

La variante mítica del Stinger SMG es naturalmente mejor ya que inflige 24 de daño y tiene un tiempo de recarga reducido de 2 segundos.

Escopeta Striker

La escopeta Striker Pump es sin duda la mejor escopeta en Fortnite Capítulo 3. Puede tener una velocidad de disparo lenta, pero causa un daño inmenso. En consecuencia, los jugadores con buena puntería pueden eliminar fácilmente a sus oponentes con Striker Pump.

Se recomienda tener un Stinger SMG en el inventario mientras lleva una escopeta Striker Pump. Además, el arma funciona mejor apuntando hacia abajo porque reduce la propagación de la bala.

Spider-Man’s Web Shooters

Los míticos tiradores web de Spider-Man no han llegado oficialmente a Fortnite Capítulo 3, pero los jugadores los vieron cuando Epic Games los agregó accidentalmente al modo Arena.

La mecánica de balanceo en Fortnite Capítulo 3 es sorprendentemente buena, y los míticos tiradores web pueden convertirse en los mejores elementos de movilidad de la historia. A partir de ahora, se pueden obtener en Greasy Grove, donde el NPC Guaco los vende por 400 de oro.

