Fortnite no se detiene con las colaboraciones. Los rumores sobre lo que veremos en el Capítulo 3 están a la orden del día y un conocido insider ha compartido lo que sería la futura aparición de las Tortugas Ninjas a través de un acuerdo entre Epic Games y Paramount.

Nick Baker, de Xbox Era, es conocido por sus filtraciones que acabaron siendo ciertas. Actualmente, es recordado en foros especializados como el primero en adelantar la llegada de la llegada de Doom Slayer a Fortnite. Eso sucedió a finales de 2021 y empezando este mes adelantó que veríamos a los Teenage Mutant Ninja Turtles haciendo de las suyas.

“Me han contado que, aparentemente, Paramount ha firmado un acuerdo con Epic, para traer sus propiedades a Fortnite (...) La primera y principal que he oído serían las Tortugas Ninja”, dijo Baker en un podcast de YouTube.

Sucede que Teenage Mutant Ninja Turtles es propiedad de Nickelodeon, que forma parte del portafolio de ViacomCBS, empresa matriz también de Paramount Pictures. El acuerdo entre Fortnite y Paramount supone que veremos la versión de las Tortugas Ninja de las películas de acción real: Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) y Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016).

Cabe precisar que no hay información oficial al respecto. Si bien el acuerdo puede existir, hay posibilidades de que no se concrete la aparición de las Tortugas Ninjas.

FORTNITE | Árboles asesinos

Un jugador de Fortnite encontró a un enemigo recolectando materiales cerca de uno de los árboles y le disparó dos veces, lo que hizo que cayera. Sin embargo, en lugar de caer en cualquier dirección, cayó directamente hacia el jugador, infligiendo 100 de daño y eliminándolo.

Esto indica que los árboles podrían apuntar hacia los jugadores si se caen y se ha confirmado que ese es el caso. Cuando un árbol es derribado cerca de un jugador, caerá hacia él.

Esto hace que esas jugadas sean un poco menos impresionantes, pero también les da a los jugadores de Fortnite una nueva táctica para probar. Ahora que se está volviendo de conocimiento común que los árboles caen hacia los jugadores, muchos jugadores intentarán eliminar a sus oponentes en esa situación.

