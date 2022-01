Los emotes de Fortnite sirven para dar un toque personal a las partidas del Battle Royale. Hay gestos para burlarse, unos más ofensivos que otros, así como exiten muchos que son odiados por la comunidad. De igual manera, hay gestos que son perfectos para toda situación.

Antes de compartir la lista, te dejamos esta otra relación de los gestos más troll de Fortnite, esos que los “intensos” usan para burlarse de los rivales caídos. A diferencia de esos emotes, los jugadores podrán invertir en un buen gesto y usarlo en cualquier momento. Lo mejor es que no quedarás mal sin importar las circunstancias.

Rushin’ Around

Rushin’ Around es posiblemente uno de los emotes más populares jamás lanzados en Fortnite. Rasputin de Boney M, que se hizo viral en TikTok en 2020, actúa como música de fondo.

En los lobbies previos al juego y Party Royale, se puede encontrar a los loopers vibrando juntos con este emoticón.

Bear Hug

Incluso los jugadores de Fortnite más tóxicos pueden derretirse con un abrazo de oso. Este emoticón se eliminó temporalmente por ser vulgar (accidentalmente), pero Epic Games pronto lo volvió a agregar con las correcciones deseadas.

Actualmente, Bear Hug es uno de los emotes más utilizados en modos interactivos como Party Royale. Incluso después de ganar juegos, los miembros de escuadrones y dúos pueden usar este emoticón para expresar su felicidad.

Last Forever

Last Forever es otro emoticón de baile enérgico que se adapta a cada situación. Por 500 V-Bucks, Last Forever es una gran oferta para los loopers que quieren tener un emoticón de baile entretenido que no sea degradante.

Ayo y Teo estaban complacidos de ver su emoticón en el juego Battle Royale de Epic Games y lo celebraron realizando el baile en la vida real.

FORTNITE | Cómo matar a Klombo

Klombo parece tener una durabilidad increíble. Puede cargar y destruir cosas, así como recibir disparos casi infinitos de los jugadores de Fortnite. No obstante, el youtuber Glitch King descubrió cómo matarlo de un solo tiro, pero únicamente en el Modo Creativo.

Glitch King reveló que la única arma que causará suficiente daño a Klombo es la escopeta de doble cañón de cobre común. Tampoco está claro si el arma exótica llamada “The Dub” mataría o no a Klombo. De cualquier manera, cuando Glitch King disparó la escopeta a Klombo, infligió 9375 de daño.

Klombo no está destinado a ser asesinado, por lo que no hay una animación de muerte para él. Cuando lo mataron en Creative, desapareció un momento después de que se disparara el arma.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.