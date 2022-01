Fortnite ha introducido innumerables gestos a lo largo de los años que replican movimientos de baile y otras acciones. A los jugadores les encantan los gestos, y poco a poco se están convirtiendo en los elementos cosméticos más populares del juego.

Los jugadores “intensos” nunca dejan la oportunidad de burlarse de los oponentes con sus gestos, mientras que a otros simplemente les gusta bailar y divertirse. Veamos cuáles son los tres emotes diseñados para los trolls que solo buscan burlarse de los rivales en cada partida de Fortnite.

FORTNITE | Emotes para trolls

Nada es más frustrante que recibir un golpe con el emoticón Slow Clap después de perder una batalla cerrada. Naturalmente, a los “intensos” y trolls les encanta y lo usan tanto como sea posible.

El emoticón Slow Clap se hizo a sabiendas para faltarle el respeto a un oponente y solo un troll gastaría 200 V-Bucks en él. Fue lanzado en 2017 y cientos de jugadores lo usan a diario.

Muchos jugadores afirman que Laugh it Up es el emoticón más tóxico de Fortnite. El personaje no solo se ríe histéricamente del oponente, sino que, para colmo de males, el rebuzno de un burro suena de fondo. El emoticón podría haber sido lanzado como una broma, pero los “intensos” siempre lo han usado para trolear a otros.

No sorprende que Take the L esté en esta lista. El personaje se pone un signo L en la frente y lo sigue bailando salvajemente. Esta es la forma más directa de llamar perdedor al otro jugador.

Take the L es un emoticón de Battle Pass que se lanzó en la Temporada 3 y solo es propiedad de un grupo de jugadores de OG.

FORTNITE | Errores corregidos

Se ha corregido un error que provocaba que los lanzatelarañas de Spider-Man se interrumpieran cuando los jugadores se balanceaban hasta las camas elásticas de Spider-Man.

Se ha corregido un error que provocaba que a los jugadores les apareciera el error “Se ha perdido la conexión a la red” al intentar unirse a una partida como espectadores. Una vez solucionado este error, se ha vuelto a habilitar la opción para unirse a la partida como espectador.

Se ha corregido un error que provocaba que la curación al descansar en una tienda de campaña estuviera deshabilitada. Se ha vuelto a habilitar la curación al descansar en una tienda de campaña.

Se ha corregido un error que provocaba que, en ocasiones, las fogatas no curaran a los jugadores.

Se ha corregido un error que provocaba que se deshabilitara DLSS para DirectX 11. Se ha vuelto a habilitar DLSS para DirectX 11.

Se ha corregido un error que provocaba que las misiones diarias no aparecieran en la pestaña de misiones después de que los jugadores volvieran de un modo secundario.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.