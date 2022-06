Fortnite Capítulo 3 es uno de los tantos Battle Royale que requieren de buena puntería. No obstante, los jugadores saben que los equipamientos de las cinco ranuras son fundamentales para que el rendimiento sea el más adecuado.

Por si necesitas ayuda para ordenar tus equipos en las partidas de Fortnite, compartimos los mejores lineamientos según el arsenal que utilices. Ya hemos hecho una nota parecida con las armas de acuerdo a su rango de disparo.

FORTNITE | Shadow Tracker

La pistola Shadow Tracker es probablemente una de las mejores del juego. Esta es un arma exótica que Sunbird vende en el Templo por 400 de oro. Si los jugadores pueden permitírselo, deben ir a recogerlo.

Ranura 1 : Exotic Shadow Tracker

Ranura 2 : Two-shot Shotgun

Ranura 3 : Rifle de ráfaga Striker

Ranura 4 : Pociones de escudo

Ranura 5 : Med Mist/Medi-Kit

FORTNITE | Explosivos

Aunque los jugadores no suelen usar explosivos en el juego, tienen el potencial de causar mucho daño estructural. Es difícil dañar a los jugadores que usan granadas y frascos de luciérnagas, pero estos definitivamente pueden eliminar construcciones en Fortnite con facilidad.

Ranura 1 : Tarro de luciérnagas

Ranura 2 : Granadas

Ranura 3 : Subfusil de combate Stinger

Ranura 4 : Rifle de Asalto Ranger

Ranura 5 : Pociones Med Mist/Medi-Kit/Shield

FORTNITE | Traficante de armas

Este lineamiento no se enfoca en ningún estilo de juego específico y los jugadores pueden recoger las armas que quieran y disparar con todas sus armas. Muchas veces, este lineamiento no es efectivo y los jugadores pueden lograr increíbles victorias reales con una carga desorganizada como esta.

Ranura 1 : Revólver

Ranura 2 : Subfusil de combate

Ranura 3 : Rifle de asalto Ranger

Ranura 4 : Rifle de francotirador pesado

Ranura 5 : Pociones Med Mist/Medi-Kit/Shield

FORTNITE | Equipo médico

Este lineamiento es específicamente para jugadores a los que les gusta desempeñar un papel de apoyo en los partidos de Fortnite.

Ranura 1 : Subfusil de combate

Ranura 2 : Rifle de asalto Ranger

Ranura 3 : Chug Cannon

Ranura 4 :

Ranura 5 : Pociones Med Mist/Medi-Kit/Shield

FORTNITE | Cómo comprar V-Bucks

En primer lugar, la forma más fácil de adquirir V-Bucks es comprar un paquete ofrecido como complemento por los desarrolladores. Los jugadores simplemente pueden comprar el paquete en línea a través del sitio web oficial y la tienda.

La segunda opción para adquirir V-Bucks es comprar el Pase de Batalla, que contiene una gran cantidad de máscaras y otros artículos cosméticos junto con V-Bucks que se pueden reclamar a medida que el jugador asciende de rango en el juego.

La tercera opción ofrece V-Bucks gratis, pero hay una advertencia. Fortnite tiene un modo llamado Save the World que ofrece V-Bucks gratis solo por iniciar sesión y completar algunas misiones. Aquí está la trampa. Save the World solo ofrece V-Bucks gratis a los ‘Fundadores’, jugadores que obtuvieron el juego en su lanzamiento inicial. Además, el juego debe comprarse, por lo que esta opción no ofrece dinero gratis, excepto para algunos jugadores.

