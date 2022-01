Fortnite Capítulo 3: ¿necesitas PS Plus para jugar en PS4 y PS5?

Hay quienes prefieren jugar Fortnite en las consolas de PlayStation (PS4 y PS5). Quienes tienen una de estas máquinas sabrán que el PS Plus es necesario para jugar el modo online de casi todos los juegos. ¿Será que lo mismo aplica para el Battle Royale de Fortnite?

Vayamos por partes... Fortnite es un juego gratuito, lo que significa que puedes descargarlo sin costo y jugarlo sin pagar nada. La política de PlayStation sobre juegos gratuitos es que puedes jugarlos en línea sin necesidad de una suscripción a PlayStation Plus.

Esto también se aplica a otros títulos gratuitos, como Call of Duty: Warzone y Rocket League. Tenga en cuenta que necesita una suscripción a PlayStation Plus para jugar juegos multijugador de pago en línea, como Call of Duty: Black Ops Cold War.

Resulta que poder jugar Fortnite sin una suscripción depende de la plataforma, no del juego en sí. Puedes jugar a Fortnite en Nintendo Switch sin una suscripción a Switch Online, y tampoco necesitas pagar en tu PC. Pero si estás en Xbox One o Series X | S, necesitas Xbox Live Gold para jugar Fortnite.

FORTNITE | Requisitos para jugar en PS4 y PS5

No necesitas nada especial para jugar Fortnite en PS4 o PS5. Esta lista es todo lo que necesitará:

Un sistema PlayStation 4 o PlayStation 5 con suficiente espacio libre para el juego.

Un controlador para su sistema.

Una cuenta de PlayStation Network (que se puede crear de forma gratuita).

Una conexión a Internet Wi-Fi o Ethernet activa.

Si aún no tiene una cuenta de PSN, consulte la página de Sony sobre cómo configurar una cuenta de PlayStation. Y si tiene problemas de red en su consola, consulte nuestra guía sobre cómo solucionar problemas de Wi-Fi de PS4.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.