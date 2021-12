Las escopetas en Fortnite Capítulo 3 Temporada 1 carecen del poder que tenían en los capítulos anteriores. Atrás quedaron los días del One-Shot Kill. En cambio, los jugadores ahora tienen que usar el ineficaz Auto Shotgun o la Striker Pump Shotgun.

Las dos nuevas escopetas del Capítulo 3 de Fortnite podrían ser más creativas. Sin embargo, para que los jugadores puedan confiar en estas armas, también deben ser lo suficientemente habilidosos. ¿Vale la pena usar las escopetas en Fortnite Capítulo 3?

FORTNITE | Las escopetas no rinden como antes

Cualquiera que haya jugado algunas partidas en la temporada actual sabe que las escopetas no sirven de nada. Incluso después de los recientes cambios de equilibrio, las escopetas del Capítulo 3 de Fortnite todavía no son lo suficientemente buenas.

El Auto Shotgun es un arma totalmente automática con ocho proyectiles en el cargador. Cada proyectil contiene diez perdigones e inflige 76-92 de daño según el nivel de arma.

El arma tiene una velocidad de disparo de 1,5 y un tiempo de recarga de 8,8 a 7,2 segundos. Todo esto hace que no sea lo suficientemente poderosa. El arma no tiene ningún daño crítico, lo que no es de gran impacto. Además, la velocidad de disparo tampoco es lo suficientemente rápida para contrarrestar otras armas como el Stinger SMG.

La escopeta Striker Pump en Fortnite Capítulo 3 también es un arma débil. Tiene una baja cadencia de fuego y un daño aún menor. La dispersión de bala del arma también es pobre, lo que la hace ineficaz y de mayor alcance. Sin embargo, hay rumores de la llegada de una versión mítica de Striker Pump Shotgun.

Una escopeta Mythic Striker Pump con estadísticas mejoradas finalmente podría llevar la escopeta a un punto en el que se vuelva útil. Desafortunadamente, es el único en su tipo.

