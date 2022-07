Nada como sacar provecho de los artículos pay-to-win en Fortnite. Los desarrolladores de Epic Games tienen el cuidado de no añadir elementos que alteren el equilibrio de las partidas. Sin embargo, hay veces que los técnicos dejan escapar algunos detalles, y eso parece que ha ocurrido con los artículos de Indiana Jones.

El deslizador de Indiana Jones (Emergency Raft), inspirado en la escena de la balsa en Indiana Jones and the Temple of Doom, es considerado por la comunidad de Fortnite como un artículo pay-to-win.

Ocurre que, como puedes ver en el video a continuación, el jugador está escondido detrás del planeador por un corto período de tiempo y la animación completa dura un segundo. Si bien esto puede no parecer preocupante para el jugador casual, cada milisegundo cuenta en escenarios competitivos.

Entonces, sí podemos decir que el planeador de Indy es un artículo cosmético pay-to-win porque oculta al jugador detrás de la balsa, evitando que el jugador sea atacado por los rivales en tierra. Existe la posibilidad de que Epic Games deshabilite por completo la animación personalizada en las partidas competitivas. Quizá solo sea cuestión de tiempo.

FORTNITE | Cómo conseguir el planeador Emergency Raft

Recoge la reliquia de Durrrburger de The Temple y The Ruins en una sola partida.

Dañar a los oponentes mientras viaja o está parado en un vehículo.

Buscar cofres en Shifty Shafts.

Usa el guante de agarre para balancearte de los árboles.

FORTNITE | Misiones de la Semana 5

Destruye setas gigantes con un Lanzasierras (0/3) - Recompensa: 15.000 PE de Temporada

Inflige daño a oponentes desde arriba con un Fusil de Tirador Designado (0/500) - Recompensa: 15.000 PE de Temporada

Reúne círculos flotantes cerca de Cascadas de la Realidad (0/5) - Recompensa: 15.000 PE de Temporada

Inflige daño a oponentes desde una distancia de 10 metros o menos con un Subfusil de Carga (0/500) - Recompensa: 15.000 PE de Temporada

Despliega un Fuerte Portátil e inflige daño a oponentes en un plazo de 30 segundos (0/50) - Recompensa: 15.000 PE de Temporada

Consigue un Fuerte Portátil y un Lanzasierras en una misma partida (0/2) - Recompensa: 15.000 PE de Temporada

Visita Cascadas de la Realidad, Pisos Picados y Ruinas Arruinadas (0/3) - Recompensa: 15.000 PE de Temporada

