Nada mejor que arrancar bien las partidas de Fortnite Capítulo 3 - Temporada 2. Como ya es costumbre en el Battle Royale, hay un conjunto de armas exóticas en la isla que puedes comprar visitando los NPC correctos. Algunas como el Boom Sniper Rifle de la temporada pasada continúan disponibles, pero otras han vuelto como Night Hawk.

Para que los encuentros valgan la pena en Fortnite, recomendamos que ahorres la mayor cantidad de lingotes de oro para que seas más competitivo con el arsenal adecuado.

La primera arma exótica es el Dub, una poderosa escopeta de combate cuerpo a cuerpo. Anteriormente, esto solo se podía comprar en el Bunker Jonesy en el punto de interés de The Joneses. En Fortnite Capítulo 3 - Temporada 2, esta arma está disponible con cualquier NPC que deambule en The Joneses por 600 lingotes de oro.

Del mismo modo, aterrizar en Camp Cuddle te garantizará un arma exótica para comenzar el juego. Si aparece Cuddle Team Leader o Quackling, puedes obtener Marksman Six Shooter por 400 lingotes de oro. Alternativamente, si encuentras a Metal Team Leader o Cuddlepool, podrás comprar el rastreador de sombras por el mismo precio.

Si prefieres los combates a larga distancia, el Boom Sniper Rifle puede comprarse a varios NPC. Puedes intercambiar tus lingotes de oro por el arma con el Agente Jones, que aparece en uno de los Siete Puestos Avanzados. Sin embargo, para garantizarte esta arma, es posible que desees ir a ver The Visitor. Está en la isla al noreste de la estatua de The Foundation o Peely en The Daily Bugle. Tienes que pagar 600 lingotes de oro para tener el rifle.

El siguiente es Storm Scout, que es un francotirador que revela un futuro círculo de tormenta. El nuevo NPC de la Temporada 2 llamado The Imagined empuña esta arma exótica y también aparece en algunos de los Siete Puestos Avanzados. Con un precio de 500 lingotes de oro, también puedes comprar el francotirador Storm Scout de The Foundation en The Sanctuary y The Scientist en la nueva ubicación de Synapse Station.

FORTNITE CAPÍTULO 3 | Desafíos y misiones de Campo de Entrenamiento en la Temporada 2

Fase 1 de 3 - Completa el entrenamiento de esprintar (0/1) - Recompensa: 45.000 PE de Temporada

Fase 2 de 3 - Completa el entrenamiento de trepar (0/1) - Recompensa: 45.000 PE de Temporada

Fase 3 de 3 - Completa el entrenamiento de deslizamiento (0/1) - Recompensa: 45.000 PE de Temporada

