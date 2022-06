Los días de Fortnite Capítulo 3 Temporada 2 están contados. La guerra entre Imagined Order y The Seven está a punto de llegar a un punto crítico. El destino del Zero Point, que ha sido el foco principal de este metaverso durante mucho tiempo, está en juego.

El choque de The Seven y la Imagined Order será inolvidable, razón por la cual el evento en vivo se tituló acertadamente como Colisión y será un punto de inflexión para la trama.

La Colisión tendrá lugar el 4 de junio a las 4:00 p. m. EST. Para otras zonas horarias, será de la siguiente manera: 13:00 PST y 20:00 GMT.

El evento en vivo de Fortnite comenzará en punto, por lo que los jugadores deben estar listos mucho antes para no tener problemas con el servidor. Epic Games recomienda ingresar a un lobby con un equipo al menos 30 minutos antes de la acción.

Es probable que el evento no dure mucho, ya que la mayoría de ellos no alcanza la hora de duración. La próxima vez que Fortnite esté disponible será para el Capítulo 3 Temporada 3, algo que puede retrasarse.

FORTNITE | ¿Se podrá jugar con los Mech?

Conducir el Mech de Fortnite, o al menos ser parte de él, parece algo probable. Si los jugadores tienen un rol activo en cada temporada, tendría sentido estar dentro del Mech para continuar con la trama original.

El Mech es enorme, por lo que muchos jugadores de Fortnite podrían caber en él. Sin embargo, en una partida completa, eso parece poco probable. Es posible, aunque improbable, que algunos jugadores se sienten adentro y trabajen en el Mech resucitado mientras que otros están afuera.

Al igual que con la mayoría de los eventos en vivo, es muy probable que los jugadores participen directamente. Por lo general, no pueden influir en los eventos porque están predeterminados para la historia, pero pueden seguir el juego.

Es probable que la Orden Imaginada envíe sus tropas a los jugadores que probablemente contraatacarán. Lo más probable es que el Mech esté controlado por los soldados de Los Siete mientras los miembros del equipo y los loopers intentan destruir la Orden Imaginada.

