La desarrolladora Epic Games anunció oficialmente el evento en vivo “Fracture” para el cierre de Fortnite Capítulo 3 - Temporada 4. El arte reveló que la isla se fracturará con múltiples Chrome Vortex destrozando el paisaje. No hay más pistas al respecto, por lo que aquí te contamos qué debes hacer para ser testigo de este evento online.

Según las filtraciones, el nuevo mapa para el Capítulo 4 de Fortnite se creará a partir de piezas “fracturadas” de las islas más antiguas. Dado que The Zero Point funciona como un agujero negro, absorbiendo la realidad misma y escupiéndola por el otro lado, esta teoría es sólida como una roca.

Anuncio de Epic Games

Lástima que esto solo se puede confirmar con una imagen del mapa en cuestión, salvo que haya una filtración contundente. Mientras tanto, solo queda esperar al Capítulo 4 para conocer los detalles del nuevo escenario de batalla.

El evento Fracture de Fortnite arranca a las 4:00 p.m. ET del 3 de diciembre de 2022. Un dato interesante es que puedes unirte al evento hasta las 4:40 p.m. ET, es decir, no es necesario estar siempre conectado y puedes engancharte durante la ejecución del evento más esperado de Fortnite.

Emote de regalo en Fortnite

Epic Games comunicó que la cola de Fracture se abrirá 30 minutos antes de que arranque el evento para evitar problemas de conexión. Recomendamos ser puntual para que la experiencia sea plena.

Para conmemorar el final del Capítulo 3, Epic Games ofrece un emoticón gratuito a todos los jugadores. Aquellos que inicien sesión en el juego entre el 2 de diciembre de 2022 a las 9:00 a. m. ET y el 4 de diciembre de 2022 a las 2:45 a. m. ET recibirán el gesto Toasty Roast.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.