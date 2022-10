Los NPC en Fortnite Capítulo 3 - Temporada 4 están dispersos por toda la isla. Proporcionan valiosos servicios y artículos a los jugadores, e incluso pueden ser contratados. Actualmente, hay 24 NPC en todo el escenario de batalla. Aquí te contamos dónde encontrarlos.

En el Capítulo 3 - Temporada 3, la aldea de los Joneses tenía la mayor cantidad de NPC. Con la llegada de la Temporada 4, la ubicación pasó a llamarse Fort Jonesy y todavía tiene la mayor cantidad de NPC (todas versiones diferentes de Jonesy).

Curiosamente, el mapa de la Temporada 4 del Capítulo 3 de Fortnite no tiene ningún miembro de The Seven, lo cual es muy inusual. Esto tiene sentido ya que la organización está haciendo todo lo posible para evitar que Chrome se extienda y se apodere de toda la isla.

FORTNITE | Ubicaciones de todos los NPC

Afortunadamente, hay otros personajes de Fortnite que brindan valiosos servicios a los jugadores a cambio de oro. Aquí hay una lista de todas las ubicaciones con los NPC:

#1 - Bao Bros: dentro de la bóveda de Loot Lake

#2 - Beach Bomber: en Coney Crossroads

#3 - Blackheart: en el barco flotante al oeste de Greasy Grove

#4 - Bunker Jonesy: Fort Jonesy

#5 - Castaway Jonesy: Fort Jonesy

#6 - Cryptic: dirigible de Rave Cave

#7 - Evie: Cuddle Cruisers

#8 - Fishstick: Sleepy Sound

#9 - Guaco: dentro del restaurante de tacos en Greasy Grove

#10 - Jonesy the First: Fort Jonesy

#11 - Kit: The Scratch Pad

#12 - Kyle: The Chop Shop

#13 - Mancake: Rocky Reels

#14 - Maximillian: Floaty Boaties (plataforma flotante)

#15 - Meowscles: The Scratch Pad

#16 - Panther: gasolinera ubicada al noreste de Rocky Reels

#17 - Relaxed Fit Jonesy: Fort Jonesy

#18 - Rustler: Shifty Shafts

#19 - Sabina: High Water

#20 - Stash’d: Chonker’s Speedway

#21 - Sunbird: The Temple

#22 - Underwriter: Sleepy Sound

#23 - Meow Skulls: Rave Cave

#24 - Chrome Punk: Flutter Barn

Ubicación de todos los NPC en Fortnite

Además, hay algunos NPC en la isla por un período de tiempo limitado. Ash Williams, Willow y Inkquisitor se pueden encontrar en el juego durante el evento Fortnitemares 2022.

