Filtran cómo sería el mapa de Fortnite Capítulo 3 y esto es todo lo que se sabe

Hace unos días, los fanáticos se toparon con un mapa conceptual de Fortnite para el Capítulo 3. El mapa aparentemente se basa en un boceto elaborado por diseñadores en Epic Games. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que este sea el mapa para el próximo capítulo.

Desafortunadamente, el mapa está rodeado de varias controversias. Primero, la imagen filtrada no se parece en nada a cómo se vería un mapa de Fortnite. En segundo lugar, no hay nada que lo respalde, ya que esta no es una imagen oficial de Epic Games. En cambio, el mapa del Capítulo 3 filtrado es más un concepto.

Independientemente de todas las controversias, el mapa del Capítulo 3 de Fortnite es la filtración más fuerte que tenemos. No solo pinta una imagen de cómo se verá el mapa después de que termine el capítulo actual, sino que también tiene algo de información sobre la historia.

FORTNITE | Mapa del Capítulo 3

El mapa conceptual ha sido diseñado por un usuario de Reddit llamado Edmire2K. Aunque es su creación original, afirma que el diseño está inspirado en un plano que fue creado por Epic Games.

Según Edmire, Epic Games creó el plano para el mapa del Capítulo 3 de Fortnite hace unos meses. Esto claramente significa que los desarrolladores han estado trabajando en cómo se verá el mapa futuro del juego Battle Royale.

Ha habido indicios a lo largo de la temporada en curso con respecto a una aniquilación completa no solo del mapa del Capítulo 2 sino de toda la realidad. Naturalmente, el mapa del Capítulo 3 de Fortnite contará con una renovación completa, al igual que el concepto filtrado.

El mapa del Capítulo 3 es extremadamente vasto y expansivo. Tiene un equilibrio saludable de ubicaciones nuevas y antiguas. Un mapa como este sin duda aseguraría que los jugadores no se aburran con demasiada facilidad.

