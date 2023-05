Fortnite anunció una nueva colaboración con Spider-Man de Miles Morales, agregando otra skin para que los jugadores la compren junto con las existentes. Esta asociación es solo la última de una serie de colaboraciones entre Fortnite y varias franquicias populares, que brindan a los jugadores la oportunidad de jugar como sus personajes favoritos.

La colaboración inicial con Spider-Man comenzó en diciembre de 2021 con el lanzamiento del Capítulo 3 - Temporada 1, que presenta tres versiones diferentes del traje de Spider-Man. Más adelante, el No Way Home Set trajo a MJ de Zendaya y Spider-Man de Tom Holland a Fortnite. Para el Capítulo 3 - Temporada 3 supimos de Spider-Man Zero como parte de Zero War junto con Wolverine y Iron Man. Spider-Gwen se unió a Fortnite en el Capítulo 3 - Temporada 4, coincidiendo con el lanzamiento de la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Ahora es el momento del Spider-Man de Miles Morales. Con un breve video, Epic Games hizo la pregunta “¿dónde está Miles?” refiriéndose al protagonista del Spider-Verse. Aunque Fortnite ya presenta varios atuendos de Spider-Man, Miles Morales aún no ha aparecido, lo que lo convierte en una adición emocionante a la lista de superhéroes disponibles en la tienda.

Epic Games no ha revelado los detalles la colaboración de Fortnite y Miles Morales. Se espera que el skin forme parte de un paquete que incluya gestos y artículos exclusivos de la franquicia de Marvel. El anuncio generó mucha emoción entre los jugadores, y muchos están ahorrando sus V-Bucks para comprar el próximo atuendo.

El anuncio Fortnite x Spider-Man se produce aproximadamente dos semanas antes del lanzamiento de Spider-Man: Across the Spiderverse, que llegará a los cines a inicios de junio.

FORTNITE | Cómo comprar paVos en la tienda

Abre el juego Fortnite en tu dispositivo.

Ve a la pestaña de la Tienda o al Pase de Batalla en el menú principal.

Dentro de la Tienda, verás una selección de artículos disponibles para comprar, incluyendo paquetes de pavos.

Selecciona el paquete de pavos que deseas adquirir. Puedes elegir entre diferentes cantidades de pavos, cada una con un precio correspondiente.

Al seleccionar un paquete de pavos, se te redirigirá a la pantalla de compra.

En la pantalla de compra, elige el método de pago que prefieras. Fortnite acepta varias formas de pago, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, PayPal y tarjetas prepagadas de Fortnite.

Proporciona la información necesaria según el método de pago seleccionado. Esto puede incluir los detalles de tu tarjeta o tu cuenta de PayPal.

Confirma y completa la transacción. Una vez que se haya completado la compra, los pavos se agregarán automáticamente a tu cuenta de Fortnite.

También puedes sumar paVos a tu cuenta usando tarjetas de Fortnite. Estas se venden en Australia, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, España y Reino Unido

