Con cada nueva temporada, los jugadores de Fortnite Capítulo 4 tienen la misión de sumar la mayor cantidad de XP para subir de nivel y desbloquear todas las recompensas del Pase de Batalla. Si bien subir de nivel parece fácil, el desafío es tener rutas y actividades que bien puede potenciar la cosecha de puntos cada hora al máximo.

Actualmente, hay ocho Kickstart Quests en total y completar cada una recompensa con 25 mil XP. Completar todo te dará 200 mil XP o alrededor de dos niveles y medio. Lo siguiente son los Desafíos Semanales, que ocurren cada semana y, a diferencia de la temporada pasada, durarán hasta el tiempo de inactividad de la Temporada 2. Hay ocho desafíos nuevos cada semana, y completarlos recompensará a los jugadores con 108 mil XP, es decir, un nivel por semana.

A lo anterior se suman las Pruebas, que son de múltiples etapas para cada desafío y completar cada una de ellas otorga 25 mil XP como recompensa. Actualmente, hay dos desafíos (con 10 etapas en total), lo que eleva la gran recompensa de XP a 250 000, o tres niveles de XP.

Los desafíos del Sindicato también deben ser completados para ganar XP. Hay siete de ellos en total y completarlos ofrece 105 mil XP.

Las misiones diarias ofrecen 1000 XP por cada una. No es mucho, pero como son tareas estacionales, podrás ganar grandes cantidades de XP al final. Hay 10 hitos y un total de 200 etapas para completar. Cada etapa otorga 6000 XP, y los jugadores pueden esperar recibir grandes cantidades de XP adicional al completar una cierta cantidad de etapas. De esta forma se puede ganar un total de 1 200 000 XP.

Los XP Maps de Fortnite

Otra opción son los mapas diseñados para ayudar a los jugadores a obtener grandes cantidades de XP en un corto período de tiempo. Para activar lo que se conoce como un “impulso de XP”, los jugadores a menudo necesitan repetir tareas específicas en una secuencia particular.

Puedes probar The Pit (4590-4493-7113) y jugar con los amigos para sacar la mayor cantidad de XP por disparos a la cabeza.

Aunque Save The World es el modo ‘OG’ en Fortnite, no todos saben cómo usarlo para subir de nivel rápidamente, y muchos jugadores aún desconocen que pueden ganar XP jugando este modo de pago. Es recomendable encontrar amigos u otros jugadores que estén interesados en jugar Save The World antes de invertir en el modo de juego. Sin embargo, para aquellos que estén interesados en participar, el Ned The Eternal Pack ya está disponible en la Tienda de artículos.

