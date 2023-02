Que no se te acumulen las tareas en Fortnite. Cada par de días, los loopers tendrán una lista de nuevas misiones para el evento Most Wanted, en el que hay la chance de ganar Infamy, la nueva moneda con la que podrás desbloquear recompensas, incluido el atuendo Gold Blooded Ace. Tienes hasta el 28 de febrero para completar con todos los retos que se desbloquean por partes y fechas.

Fortnite ha dividido el evento Most Wanted en varias etapas, cada una con un grupo de misiones que se irán desbloqueando con el paso de los días. La tercera de ellas está disponible actualmente en todos los servidores. Se trata de “Going in quiet” y, a continuación, compartimos los desafíos que corresponden a esta primera parte.

Misiones de “Going in quiet”

Gesto a menos de 10 m de un miembro de Cold Blooded (1)

Daña a los oponentes con un rifle de francotirador (500)

Busca cofres antes de recibir daño (10)

Elimina oponentes con una pistola suprimida o un rastreador de sombras (2)

Daña a los oponentes mientras estás dentro de un gran arbusto de montón de hojas (200)

Usa una pistola de bengalas para marcar a los oponentes (5)

Esconderse en un contenedor de basura, un montón de heno o una descarga (2)

Recoge lingotes de oro de jugadores eliminados (150)

Sobrevive a las fases de la tormenta con toda tu salud (5)

Completa Going in Quiet Quests (7)

Distancia recorrida nadando (200)

Daña a los oponentes mientras estás agachado (300)

Las misiones de Fortnite Most Wanted funcionan de la misma manera que los desafíos regulares pero, en lugar de otorgar XP, recibes Infamia por completarlas. Recuerda que debes completar siete de las nueve tareas en una sección para ganar el medallón de sangre fría y desbloquear la siguiente sección.

No dejes que pase el tiempo y se te acumulen todos los desafíos.

Fortnite está disponible en PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, móviles y consolas de la generación pasada.

FORTNITE | Cómo jugar en Apple

Actualmente, solo hay una forma de jugar Fortnite en un iPhone o iPad en 2023, y es con la ayuda de los servicios de juegos en la nube. Aunque también puedes usar Xbox Cloud Gaming, recomendamos GeForce Now de Nvidia debido a su fácil acceso.

Después de crear una cuenta de GeForce Now, deberás agregar la aplicación a la pantalla de inicio. Para hacer esto, simplemente toque el botón Compartir en Safari y seleccione Agregar a la pantalla de inicio.

El último paso requiere que inicie la nueva aplicación y seleccione Fortnite en ella. También puede vincular su cuenta de Epic Games existente a través de la aplicación, ya que el juego admite la progresión cruzada.

