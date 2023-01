Hay algo que no cuadra en Fortnite. Con la actualización v23.20, los jugadores se enteraron de un cosmético que no estaba incluido en el Pase de Batalla de la Temporada 1 del Capítulo 4. Es así como nos enteramos que puedes obtener la capa Noble Shroud Back Bling al desbloquear The Ageless en el Nivel 100, pero esto no ha sido así con todos los jugadores.

El nuevo artículo cosmético de Fortnite aún no está disponible para aquellos que desbloquearon el skin antes de la actualización. Los jugadores que aún no han recibido el back bling en cuestión, a pesar de tener nivel 100 o más, tendrán que esperar un poco más.

“Los jugadores que reclamaron The Ageless en la página 13 antes del lanzamiento de 23.20 recibirán el Noble Shroud Backbling en una próxima actualización”, tuiteó Epic Games en la cuenta de Estado de Fortnite en Twitter.

Lo que sí no está claro es cuándo se lanzará la próxima actualización, pero muchos jugadores suponen que llegará el próximo martes, según el patrón habitual de Epic Games. Es probable que la actualización traiga otro elemento nuevo llamado Big Bush Bomb y ciertos artículos cosméticos para el concierto de Kid Laroi, que tendrá lugar a finales de enero. Además, los jugadores pueden recibir una solución potencial para la mecánica de obstáculos, que ha demostrado ser un problema importante para Epic en la última temporada.

Fortnite está disponible en PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, móviles y consolas de la generación pasada.

FORTNITE CAPÍTULO 4 | Desafíos de la Semana 7

Rompe los escudos de un oponente o haz que rompan tus escudos (1)

Aumentos de repetición en diferentes partidos (5)

Restaurar salud o escudos con aumentos (250)

Restaura escudos para ti o para otros jugadores amigos (100)

Marca enemigos en una sola partida (10)

Marcar enemigos (5)

