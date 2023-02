Fortnite Capítulo 4 añadió varias armas nuevas para que los combates sean más divertidos que nunca; sin embargo, los loopers suelen guardar cariño por las que llevan un tiempo en la isla. Una de esas armas es el Shadow Tracker y te contamos cómo puedes obtenerla en tus partidas de la Temporada 1.

La particularidad de Shadow Tracker es que marca a los enemigos con cada disparo y causa un daño de 29 con golpes al cuerpo. También se beneficia de un dedo disparador rápido, lo que significa que si haces clic o tocas el botón de disparo lo suficientemente rápido, puedes infligir un DPS significativo, especialmente cuando disparas a la cabeza, siendo la cifra más alta los 195,75 puntos.

FORTNITE | Ubicación del NPC

Dónde encontrar la Shadow Tracker

Puedes comprar la Shadow Tracker a un NPC llamado Evie por 400 lingotes de oro. Evie se encuentra en la Blue House, al sur de Shattered Slabs y al oeste de Frenzy Fields. Aterriza en la ubicación marcada en el mapa de arriba y localiza este NPC.

Interactúa con ella y elige el ícono Shadow Tracker para comprar el arma exótica. Una vez comprado, puedes equiparlo en tu mochila y acumular munición ligera para seguir cazando enemigos.

Recuerda que la segunda parte de las misiones de Fortnite Most Wanted, llamada Going in Quiet, exige que los jugadores usen el Shadow Tracker o una Suppressed Pistol para eliminar al menos a dos enemigos. Será mejor que aproveches este dato para avanzar en el evento.

Fortnite está disponible en PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, móviles y consolas de la generación pasada, así como en iOS a través de Xbox Cloud Gaming y GeForce Now de Nvidia.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.