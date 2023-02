Character 18, también conocido como Rebel, se agregó a la isla Fortnite luego de la actualización v23.30. ¿Aún no te has topado con ella en las partidas? Si es así, te contamos dónde puedes ubicarla y qué sucede cuando interactúas con ella. No es tan difícil como parece y puedes sacarle provecho según las circunstancias del combate.

Character 18 se encuentra en The Hall of Whispers, un punto de referencia ubicado al oeste de Slappy Shores en el bioma de nieve/hielo del mapa de Fortnite.

Cuando se interactúa con ella, los jugadores pueden contratarla por 100 lingotes de oro y/o comprar un Falcon Scout (épico) por 250 lingotes de oro. Ten en cuenta que este artículo no se puede comprar de Rebel después de que se contrate al NPC.

Ubicación de Rebel en el mapa de Fortnite

Rebel es uno de los primers skins que se introdujo en Fortnite Capítulo 1 - Temporada 7. El cosmético es parte del Robo Rebels Set, que estuvo disponible por última vez en la Tienda de artículos el 1 de diciembre de 2022.

No hay duda de que la incorporación de Rebel junto a otros como Renegade Shadow y Wild Card apunta a algún evento próximo. Una pista la tenemos en su biografía: “La agitadora robótica Rebel siempre apoya a los desvalidos. Con un atraco y un enfrentamiento entre tripulaciones, ¿elegirá un bando o mirará desde la barrera?”.

Los rumores apuntan a que Epic Games está trabajando en algún tipo de mecánica de ‘tripulación’ y/o ‘atraco’ en Fortnite Capítulo 4 Temporada 2. Con cada nuevo NPC que se agrega a la isla, lentamente acumulan suspenso y colocando las piezas en su lugar para una gran revelación.

Fortnite está disponible en PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, móviles y consolas de la generación pasada.

FORTNITE | Los skins con los hitboxes más grandes

El primero que debes tener en cuesta es Doom Slayer, que apareció en Fortnite Capítulo 4 - Temporada 1. La razón de que tenga un hitbos más grande se debe a la pesada armadura que caracteriza al clásico personaje de los shooters en los 90.

Un obvio candidato es Hulk, cuyo diseño es fiel al de los cómics de Marvel y tan enorme como siempre lo recordamos. Su gran tamaño haría que tenga un hitbox más grande alrededor de su cuerpo, que puede ser fácil de disparar. Hay quienes igual usan el skin para demostrar lo buenos que son en combate.

Quien cierra es Thanos. Además de su enorme tamaño, el personaje lleva una armadura voluminosa y varios puntos alrededor del atuendo que podrían tener hitboxes más grandes que otros skins. La armadura pesada, el casco de Thanos y el Infinity Gauntlet se suman a una estructura más pesada que es imprecisamente más grande que otros conjuntos de Marvel, y la relación cuerpo-cabeza es algo sobre lo que los jugadores son extremadamente críticos.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.