Brutal Bastion es el sitio favorito de los jugadores más intensos de Fortnite Capítulo 4 - Temporada 1. Al igual que en otras actualizaciones del mapa, hay una red de Bastion Outposts que rodean a este importante PDI en el mapa. Te contamos dónde ubicarlas porque no aparecen marcadas en la isla.

Hay un total de cuatro puestos de avanzada en Brutal Bastion y sus alrededores. Desafortunadamente, dado que estos son puestos avanzados, no están marcados ni en el minimapa ni en el mapa normal del juego. Dicho esto, encontrarlos puede ser un poco difícil.

Pero tranquilo, porque para eso estamos nosotros. Generalmente, los puestos de avanzada de Fortnite se encuentran en un terreno naturalmente más alto y se pueden identificar por sus temas medievales. Estos llevan el nombre de The Hall of Whispers, Solitary Shrine, The Stone Tower y Aegis Temple. Aquí compartimos un mapa con las ubicaciones de todos estos puntos.

Deberás visitar al menos tres puestos de avanzada para completar uno de los desafíos del Cipher Quest (Misiones de Cifrado). Puedes hacer toda una ruta desde el primero puesto hasta el siguiente y así llegar al tercero sin riesgo a los enfrentamiento.

Ubicaciones de los puestos de avanzada

Adonis Creed en Fortnite

Los rumores acabaron siendo ciertos. Adonis Creed, el protagonista de la película Creed III, cuyo estreno será en los próximos días, es el próximo invitado de Fortnite y este llegará con su propio inventario exclusivo. Te contamos todos los datos oficiales sobre lo que será la colaboración.

Lo primero que deberás saber es que Adonis Creed y sus artículos relacionados llegarán a la tienda de objetos a partir del jueves 3 de marzo de 2023 a la 01:00 CET. Si lo quieres tener ya en el inventario, puedes participar en la Copa Creed el 1 de marzo para tener la oportunidad de desbloquear su traje y un grafiti de Creed antes que los demás.

A esto hay que añadir las misiones de Creed, disponibles a partir del 2 de marzo de 2023 a las 15:00 CET, para conseguir puntos de experiencia (XP) y otro grafiti especial del boxeador en Fortnite.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.