El lanzamiento de Fortnite Capítulo 4 - Temporada 1 ha llegado con nuevas recompensas para los jugadores más fieles. En esta oportunidad, los loopers pueden llevarse gratis el back bling Zero Fragment y aquí te contamos todo para que no pierdas tiempo.

Primero, deberás asegurarte de que tu cuenta de Fortnite esté vinculada con Twitch. Las cuentas de esta plataforma deben estar conectadas con las cuentas de Epic Games para que cada vez que haya una entrega de Twitch disponible, se pueda canjear.

Una vez hecho esto, los espectadores deben ver una transmisión seleccionada por Epic Games. Estos streamers tendrán regalos para quienes participen de sus videos. Algunos streamers intentan robar espectadores poniendo “drops” en el título de su transmisión, pero las transmisiones legítimas tendrán información sobre los “drops” en la esquina superior derecha de la transmisión.

Una vez que encuentre un streaming que tenga drops habilitados legítimamente, debe pasar 45 minutos viendo la transmisión del Capítulo 4 de Fortnite. Creadores de contenido como Tabor Hill, SypherPK y muchos otros califican para esto. Según pase el tiempo, deberás ir reclamando las recompensas a partir de los 15 minutos para avanzar con las recompensas.

El youtuber Tabor Hill enfatizó que el sorteo solo está activo por un tiempo, por lo que aunque 45 minutos no es tanto tiempo, es mejor comenzar con esto de inmediato. No querrás dejar pasar la oportunidad no solo de obtener un cosmético gratuito, sino uno bueno.

Fortnite Capítulo 4 - Temporada 1: Misiones de Esta Semana

Objetivos Adicionales de Esta Semana

Completa Misiones de Esta Semana (0/3) - Recompensa: 30.000 PE de Temporada

Completa Misiones de Esta Semana (0/6) - Recompensa: 30.000 PE de Temporada

Completa Misiones de Esta Semana (0/9) - Recompensa: 30.000 PE de Temporada

Misiones de Esta Semana

Inflige daño a oponentes mientras usas un Aumento (0/50) - Recompensa: 16.000 PE de Temporada

Inflige daño a oponentes con armas nuevas o que vuelvan desde la recámara (0/250) - Recompensa: 16.000 PE de Temporada

Abre cofres en zonas de fortuna (0/3) - Recompensa: 16.000 PE de Temporada

Visita nuevas ubicaciones con nombre en una misma partida (0/6) - Recompensa: 16.000 PE de Temporada

Consigue PE en experiencias de creadores (0/50.000) - Recompensa: 16.000 PE de Temporada

Fase 1 de 5 - Rebota con un Martillo de Choque (0/10) - Recompensa: 16.000 PE de Temporada

Fase 1 de 5 - Recorre cierta distancia en una moto de cross (0/600) - Recompensa: 16.000 PE de Temporada

Recuerda que las misiones estarán disponibles hasta el lunes 12 de diciembre de 2022. De no completarlas a tiempo, simplemente te verás imposibilitado de seguir adelante con el reclamo de recompensas.

