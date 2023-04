En Fortnite Capítulo 4 Temporada 2, el equipo Thunder and the Peace Syndicate parece estar en constante acción. Después de que sus datos fueran eliminados en Last Reality y casi se involucraran en una guerra total con otros sindicatos, ahora se enfrentan a la pérdida de sus suministros eléctricos robados. Afortunadamente, los ladrones no fueron lo suficientemente astutos y no hicieron un buen trabajo al esconder el botín.

Como parte del Desafío Syndicate de Fortnite para la Semana 7, los jugadores tendrán que abrir tres cajas para recuperar los suministros eléctricos robados. Al completar la tarea, se les recompensará con 15,000 puntos de experiencia.

FORTNITE | Cómo superar el desafío

Lo primero que deberás hacer es aterrizar en Crude Harbor, ubicado lejos de cualquier punto de interés importante y se puede encontrar en el extremo norte de la isla.

Al ingresar a Crude Harbor, la ubicación de las cajas que contienen suministros eléctricos robados se resaltará en el minimapa a medida que los jugadores se acerquen a ellas. Para abrirlos, usa la herramienta de recolección y golpéalos una vez.

Después de hacer palanca para abrir la caja, el siguiente paso es recoger la parte electrónica. Una vez que se hayan recopilado los tres, se completará la tarea en cuestión.

Nuestra recomendación es hacer esta misión desde el inicio de la partida y luego rotar hacia el interior del mapa de Fortnite.

FORTNITE | Cómo jugar en Android y iOS

Descarga Fortnite desde la tienda de aplicaciones en tu dispositivo móvil. Puedes buscar “Fortnite” en la App Store para dispositivos iOS o en la Play Store para dispositivos Android.

Una vez descargada la aplicación, inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si aún no tienes una cuenta, puedes crear una en el sitio web de Epic Games.

Después de iniciar sesión, se te pedirá que descargues una actualización de Fortnite. Haz clic en “Descargar” para descargar y actualizar el juego.

Una vez que se complete la descarga y actualización, podrás empezar a jugar. Toca el botón “Jugar” en la pantalla de inicio para acceder al lobby y seleccionar un modo de juego.

En la pantalla de selección de modos de juego, selecciona “Battle Royale” para jugar el modo más popular de Fortnite.

Personaliza tu personaje y ajusta la configuración del juego según tus preferencias antes de comenzar a jugar.

