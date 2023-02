Los jugadores de Fortnite que posean el Pase de Batalla notarán las nuevas misiones desbloquear el skin Geralt of Rivia, de The Witcher, desde la pestaña de recompensas adicionales. Quienes no tengan el Battle Pass activado podrán igualmente ganar cosméticos relacionados a The Witcher a través de una línea de misiones llamada School of Llama.

Los interesados podrán acceder al sitio web oficial schoolofllama.fortnite.com para registrarse. Deberás iniciar sesión en la cuenta de Epic Games y hacer clic en el botón Let’s Go para ver la página principal de búsqueda.

Los desafíos consisten en cuatro rutas: la primera ya está disponible en el sitio web, mientras que el resto se activarán en las próximas semanas. A medida que los jugadores tengan éxito en cada camino, serán desafiados con tareas en el juego que solo se pueden completar en los modos Battle Royale y Zero Build.

Terminar una tarea desbloquea la siguiente, hasta que alcanzan un obstáculo, que es una isla especial. Los jugadores pueden superar el obstáculo completando los desafíos de la isla. Sin embargo, hay un total de cinco islas cada una centrada en un estandarte particular de School of Llama.

FORTNITE | Los caminos del evento

En cuanto a los caminos, estarán disponibles hasta el final de la Temporada 1 del Capítulo 4, que concluye el 10 de marzo de 2023 a las 11:59 p. m. ET. No hace falta completar un camino para desbloquear el otro.

Cada camino tiene una tarea con una recompensa de 20 000 XP. Al completar la tarea final, los jugadores pueden obtener un cosmético de forma gratuita. Aquí hay una lista de recompensas que puede obtener al completar cada ruta:

Recompensa principal de la ruta 1: el pico cosmético Witcher’s Silver Sword

Recompensa principal de la ruta 2: Geralt of Rivia Lobby Track (compuesta por Marcin Przybyłowicz)

Recompensa principal de la ruta 3: 80 000 Fortnite XP

Recompensa principal de la ruta 4: 80 000 Fortnite XP

Además, si los jugadores de Fortnite completan con éxito todas las tareas en un camino en particular, recibirán cuatro recompensas adicionales:

Recompensa de la ruta 1: Emoticono de la escuela del gato

Recompensa del ruta 2: Emoticono de la Escuela del Grifo

Recompensa del ruta 3: Emoticono de la Escuela de la Víbora

Recompensa del ruta 4: Emoticono de la Escuela del Oso

