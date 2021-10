Fortnite: cómo obtener el skin “Batman Who Laughs” en la Temporada 8

Fortnite anunció recientemente que agregarían una de las versiones más inquietantes de Batman al juego. The Batman Who Laughs es un cruce loco entre Batman y el Joker, pero de todos modos es una historia icónica. Así es como los jugadores pueden obtener la nueva máscara.

Actualmente, existen dos métodos principales para adquirir el skin The Batman Who Laughs, pero ninguno es gratuito, desafortunadamente. Batman y Fortnite han tenido un crossover en los cómics bastante exitoso (que posiblemente sea canon para el multiverso de DC) y ahora están lanzando la trama de The Batman Who Laughs.+

Batman Who Laughs in Lobby Showcase | #Fortnite



This is a recording I took in 4k and reencoded it to 1080p pic.twitter.com/rVhkuCRz7M — Venom | Fortnite Leaks (@VenomLeaks) October 21, 2021

Con ese cómic viene un código gratuito para el skin de The Batman Who Laughs. Sin embargo, en realidad no es gratis, ya que el cómic cuesta alrededor de US$5, pero en general es bastante barato para una nueva skin. Muchos jugadores ya han canjeado el código y han comenzado a usar el atuendo.

El otro método está en la Tienda de artículos, donde la máscara cuesta 1,500 V-Bucks. La piel vendrá con un brillo trasero, pero también habrá un pico y un planeador a la venta junto a él. Es muy probable que haya un paquete para todos estos elementos juntos.

El aspecto de Batman Who Laughs en Fortnite es parte de un conjunto llamado The Dark Multiverse. Esto implica que no será la última máscara de este tipo, lo que significa que más cruces de multiverso oscuro de DC Comics están en camino.

FORTNITE | Mapas inspirados en “El juego del calamar”

Luz roja luz verde

Como sugiere el nombre, los jugadores deben caminar cuando la luz está verde y detenerse cuando se pone roja en este mapa. El objetivo es pasar al robot antes de que se acabe el tiempo. Los jugadores serán eliminados si se mueven durante la luz roja. Código de mapa: 6796-5852-0804

El puente de cristal

El minijuego Glass Bridge es ciertamente un desafío, porque los participantes solo pueden confiar en su suerte. A 16 jugadores se les asignan números aleatorios y deben cruzar el puente antes de que se acabe el tiempo.

Con cada paso, un vidrio del puente se rompe. Saltar sobre el vidrio equivocado hará que los jugadores se caigan y sean eliminados. Código de mapa: 2865-1481-0812

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.