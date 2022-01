League of Legends dio un salto importante en 2021: no solo estrenó su primera serie animada oficial en la plataforma Netflix, sino que ha forjado alianzas con otras plataformas para distribuir los juegos de Riot Games.

Recientemente, Epic Games habilitó la descarga de cinco videojuegos de Riot Games en su plataforma. Ya puedes descargar League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Ruined King y Hextech Mayhem: A League of Legends Story.

A su vez, se habilitó una skin de Jinx, personaje de LoL, en el Battle Royale Fortnite y el día de hoy, 22 de enero, llega su hermana Vi. No llegará sola, también se habilitarán diferentes elementos estéticos en la tienda.

Podrás acceder a la mochila Recuerdos de Zaun y el pico Martillo del guardián de Piltóver. El personaje contará con un gesto único llamado Práctica de boxeo, con los que podrás mostrar la habilidades de Vi en las partidas.

“Jinx Arcane y sus accesorios temáticos volverán a la tienda coincidiendo con la llegada de Vi Arcane. Además del traje de Jinx Arcane, podréis pasároslo en grande con el accesorio mochilero Mono con platillos de Jinx, arrasar todo a vuestro paso con el pico Aplastador Pium Pium y liarla gorda en Piltover con el tema de la sala Playground (instrumental) (de la banda sonora original de Arcane)”, detalla Epic Games sobre el contenido extra.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.