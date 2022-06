Los skins de Fortnite son artículos cosméticos muy populares que pueden valer miles de dólares. Si bien algunos aparecen en la tienda de artículos de vez en cuando, algunas nunca volverán al juego creado por Epic Games, razón por la cual son tan valiosas.

Si alguna vez te has preguntado sobre el valor de tu cuenta de Fortnite, hay una manera fácil de comprobarlo. Sin embargo, tenga en cuenta que comprar o vender cuentas va en contra de los términos y condiciones.

Lo que deberás hacer es visitar fortnite.gg, que sirve como calculadora para artículos cosméticos. Simplemente agrega el valor de todos los artículos cosméticos en su cuenta de Fortnite y el sistema mostrará el valor en V-Bucks. Después de eso, los jugadores pueden convertir sus V-Bucks a la moneda local para averiguar el valor de la cuenta.

Tenga en cuenta que la calculadora no es 100 por ciento precisa. Por ejemplo, no agrega ningún valor a los skins de Battle Pass ya que se compraron como parte del paquete. En realidad, estos atuendos son increíblemente valiosos ya que nunca volverán al juego.

El proceso de agregar todos los elementos cosméticos lleva mucho tiempo, pero si realmente desea saber el valor de su cuenta de Fortnite, intente agregar algunos elementos a la lista de deseos todos los días.

FORTNITE | Cómo comprar V-Bucks

En primer lugar, la forma más fácil de adquirir V-Bucks es comprar un paquete ofrecido como complemento por los desarrolladores. Los jugadores simplemente pueden comprar el paquete en línea a través del sitio web oficial y la tienda.

La segunda opción para adquirir V-Bucks es comprar el Pase de Batalla, que contiene una gran cantidad de máscaras y otros artículos cosméticos junto con V-Bucks que se pueden reclamar a medida que el jugador asciende de rango en el juego.

La tercera opción ofrece V-Bucks gratis, pero hay una advertencia. Fortnite tiene un modo llamado Save the World que ofrece V-Bucks gratis solo por iniciar sesión y completar algunas misiones. Aquí está la trampa. Save the World solo ofrece V-Bucks gratis a los ‘Fundadores’, jugadores que obtuvieron el juego en su lanzamiento inicial. Además, el juego debe comprarse, por lo que esta opción no ofrece dinero gratis, excepto para algunos jugadores.

