La actualización v23.40 de Fortnite está disponible en todos los servidores. Además de los nuevos desafíos, los jugadores más talentosos tendrán un nuevo reto: lidiar con la “mala reputación” y seguir adelante hasta el final en el Battle Royale. Te contamos cómo hacerlo hasta el máximo para que te ganes puntos de experiencia extra y muchas cosas más.

Lo primero que debes saber es que la línea de misiones Most Wanted se lanzó con la actualización v23.40 de Fortnite. Las misiones se dividen en cinco conjuntos que estarán disponibles progresivamente a medida que los jugadores los completen. Estos son “Intel & Recon”, “Going In Loud”, “Going In Quiet”, “Cracking the Vault” y “Clean Getaway”. El primero de ellos te pedirá que subas al máximo nivel de “mala reputación”, y aquí te contamos cómo hacerlo.

FORTNITE | Cómo subir de “mala reputación”

Los jugadores deben buscar contenedores, máquinas de hielo, cajas de munición, cofres de botín, cajas fuertes, etc., para ganar más “heat” y progresar lentamente hasta completar el primer nivel.

Después, tendrás que dañar constantemente a los rivales. Si te gusta jugar partidas con muchas muertes en tu haber, no debes preocuparte por aumentar tu “mala reputación”. Este es un método más lento pero extremadamente efectivo para hacerlo más rápido sin buscar cofres por el mapa.

Otro método es comprar “mala reputación” a 500 lingotes de oro por cada nivel. Los jugadores pueden dirigirse a un Burner Pay Phone cercano y comprar sin problemas. Cada compra aumenta la mala reputación del jugador y de su equipo por igual.

Los beneficios de tener una “mala reputación” en Fortnite

🔥 Los oponentes eliminados soltarán más barras.

🔥🔥 La velocidad de movimiento aumentará un 15 % y regenerarás hasta 100 de salud cuando no estés en combate.

🔥🔥🔥 La velocidad de movimiento aumentará un 20 % y regenerarás hasta 100 de salud y 50 de escudo cuando no estés en combate.

🔥🔥🔥🔥 La velocidad de movimiento aumentará un 25 % y regenerarás hasta 100 de salud y 100 de escudo cuando no estés en combate.

